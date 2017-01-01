Nohut suyu romatizmal ağrılara iyi geliyor!
Kendi başına oldukça faydalı olan nohutun suyuda pek çok hastalığa şifa oluyor. Nohut cilde, kalbe, uykusuzluğa ve diğer birçok rahatsızlarda oldukça yararlıdır.
Nohut cilde, kalbe, uykusuzluğa ve diğer birçok rahatsızlarda oldukça yararlıdır.
Kaynadıktan sonra ya da bir gece suda bekletilen nohut suyu yemeklere pek konulmaz. Fakat nohut suyu sağlık açısından çok faydalıdır.
Nohut suyunun hızlı şekilde iyileştirici ve hücre yenileyici özelliği vardır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklardan korur.
Romatizmal ağrılara iyi gelir.
Bel ve kas ağrılarında tedavi edici özelliği vardır.
Gargara yapıldığında ağız içindeki yaralara iyi gelir.
Aç karnına içilen nohut suyu bağırsak ve bağırsak içinde yer alan kurtçukları temizler.
Cilt hücrelerini yenileyerek cildin gençleşmesini sağlar.