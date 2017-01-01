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Nohut suyu romatizmal ağrılara iyi geliyor!

  • Kendi başına oldukça faydalı olan nohutun suyuda pek çok hastalığa şifa oluyor. Nohut cilde, kalbe, uykusuzluğa ve diğer birçok rahatsızlarda oldukça yararlıdır.

  • Nohut cilde, kalbe, uykusuzluğa ve diğer birçok rahatsızlarda oldukça yararlıdır.

  • Kaynadıktan sonra ya da bir gece suda bekletilen nohut suyu yemeklere pek konulmaz. Fakat nohut suyu sağlık açısından çok faydalıdır.

  • Nohut suyunun hızlı şekilde iyileştirici ve hücre yenileyici özelliği vardır.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklardan korur.

  • Romatizmal ağrılara iyi gelir.

  • Bel ve kas ağrılarında tedavi edici özelliği vardır.

  • Gargara yapıldığında ağız içindeki yaralara iyi gelir.

  • Aç karnına içilen nohut suyu bağırsak ve bağırsak içinde yer alan kurtçukları temizler.

  • Cilt hücrelerini yenileyerek cildin gençleşmesini sağlar.