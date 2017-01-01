Muz kabuğu migreni kesiyor!
Migren ağrısı çekenlere uzmanlar muz kabuğuna sarılacak buz ile kompres yapılmasını öneriyor. Buzlu muz kabuğu sayesinde ilaç almadan ağrı kısa sürede hafifliyor.
"Genelde muzun içi tüketildikten sonra kabuğu atılır. Ancak muzun kabuğu da özellikle cilt hastalıklarına faydalıdır" diyen uzmanlar, şöyle devam ediyor:
Muz kabuğunun içine buzu koyup sıkıca sarın.
Daha sonra bir bezle sarmalayın. Bu bezi başınızın ağrıyan yerinde dolaştırın.
İçerdiği potasyum, sodyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile muzun kendisi ve kabuğu ağrı kesici özellik gösterecektir.