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Muz kabuğu migreni kesiyor!

  • Migren ağrısı çekenlere uzmanlar muz kabuğuna sarılacak buz ile kompres yapılmasını öneriyor. Buzlu muz kabuğu sayesinde ilaç almadan ağrı kısa sürede hafifliyor.

  • "Genelde muzun içi tüketildikten sonra kabuğu atılır. Ancak muzun kabuğu da özellikle cilt hastalıklarına faydalıdır" diyen uzmanlar, şöyle devam ediyor:

  • Muz kabuğunun içine buzu koyup sıkıca sarın.

  • Daha sonra bir bezle sarmalayın. Bu bezi başınızın ağrıyan yerinde dolaştırın.

  • İçerdiği potasyum, sodyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile muzun kendisi ve kabuğu ağrı kesici özellik gösterecektir.