Muz çayı iştah kesiyor!

Kilo verme konusunda her yolu deneyip bir sonuç elde edemediyseniz, bir de muz çayını denemeye ne dersiniz? Çünkü muz, içerisindeki zayıflamaya yardımcı maddeler sayesinde kilo vermenize yardımcı olur ve gün boyu tok tutar.
Muzdaki enzim, sindirimi hızlandırarak besinlerin bağırsaklar tarafından daha çabuk emilmesini sağlar. Özellikle muza oranla muz kabuğunun faydaları ve besleyici özelliği daha fazladır. Uzun süre tokluk hissi sağlayan lif içeriğiyle muz ve muz kabuğu, hızlı yağ yakmanızı da sağlar.
İşte tarif:Malzemeler:-1 tutam tarçın-1 adet muz-1 litre su
Yapılışı: 1 litre suyu bir kapta kaynatın. Ardından muzun sadece uçlarını keserek kabuğunu soymadan suya ilave edin. 10 dakika kadar kaynayan suda pişirin ve bir süzgeçten geçirin. Daha sonra bir tutam tarçın ekleyin ve yemeklerden önce tüketin.