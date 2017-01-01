Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Muz çayı iştah kesiyor!

  • Kilo verme konusunda her yolu deneyip bir sonuç elde edemediyseniz, bir de muz çayını denemeye ne dersiniz? Çünkü muz, içerisindeki zayıflamaya yardımcı maddeler sayesinde kilo vermenize yardımcı olur ve gün boyu tok tutar.

  • Muzdaki enzim, sindirimi hızlandırarak besinlerin bağırsaklar tarafından daha çabuk emilmesini sağlar. Özellikle muza oranla muz kabuğunun faydaları ve besleyici özelliği daha fazladır. Uzun süre tokluk hissi sağlayan lif içeriğiyle muz ve muz kabuğu, hızlı yağ yakmanızı da sağlar.

  • İşte tarif:Malzemeler:-1 tutam tarçın-1 adet muz-1 litre su

  • Yapılışı: 1 litre suyu bir kapta kaynatın. Ardından muzun sadece uçlarını keserek kabuğunu soymadan suya ilave edin. 10 dakika kadar kaynayan suda pişirin ve bir süzgeçten geçirin. Daha sonra bir tutam tarçın ekleyin ve yemeklerden önce tüketin.

YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

Son Eklenen Haberler

Kirpi, leoparı doğduğuna pişman etti!
  1. Kirpi, leoparı doğduğuna pişman etti!
  2. YPG'den kamuflaj oyunu
  3. Bir şey ezberlemeden önce yumruğunuzu..
  4. Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle..
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
  6. PKK şokta! Havadan takip, karadan..
  7. Bu organlar olmadan da yaşamınızı..
  8. Deniz Baykal'ın sağlığına ilişkin yeni..
  9. Köylüler Afrin sınırına dev Türk..
  10. 'ABD’yi niye mahkemeye vermiyoruz?'
  11. ABD’nin kolladığı terör örgütü şokta…..
  12. Gözaltındaki şoförün ilk ifadesi:..
  13. Afrin'deki teröristler için şimdiden..
  14. Çorum Belediyespor'da hedef galibiyet
  15. 16 aracın camında bulundu! Dehşete..
  16. Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo..
  17. Park halindeki araç alevlere teslim oldu
  18. Terör örgütü YPG'nin sözde komutanları..
  19. Fırtınada kağıt gibi savrulan uçağı...
  20. AK Parti'den Erdoğan hakkında bomba..