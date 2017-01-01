Mutfakta geçirdiğiniz zamanı kısaltmak istiyorsanız...
İşte gün içinde mutfakta harcadığınız zamanıkısaltacak, hayat kurtaran pratik bilgiler... - 1. Çırpma kabının kaymaması için altına ıslak bir bez koyabilirsiniz.
2. Dondurduğunuz etin kısa sürede çözülmesi için üzerine az miktarda sirke gezdirebilirsiniz. Sirke buzu çözmenin yanı sıra etin daha yumuşak olmasına yardımcı olur.
3. Marul gibi yeşilliklerinizi yıkayıp kuruttuktan sonra kağıt havluya sararsanız uzun süre tazeliğini korur.
4. Mutfaktaki yanık ya da yemek kokusundan kurtulmak için bir kase sirkeyi üstü açık şekilde mutfakta bekletmek kokuyu yok edecektir.
5. Matlaşan çelik tencerelerin içinde elma kabuğu kaynatmak ilk günkü parlaklığına kavuşmasını sağlar.
6. Dolapta bekleyerek solan yeşillikleri soğuk su ve sirke dolu bir kapta 1 saat bekletmeniz yeterli olacaktır.
7. İç içe geçmiş bardakların üstündekinin içine buz koyarak alttakini sıcak su dolu bir kaseye koymak kolayca ayrılmasını yardımcı olur.
8. Yemeklerin tuzu fazla olduysa içine soyduğunuz bütün patatesi atabilirsiniz. Patates yemeğin fazla tuzunu çekecektir.
9. Bulaşık makinesinin borularını temizlemek için haftada 1 kez 1 su bardağı sirke ile boş çalıştırabilirsiniz.
10. Aynı saptaki muzlar daha çabuk olgunlaşır. Muzların uzun süre dayanması için saplarını birbirinden ayırarak streç film ile sarabilirsiniz.