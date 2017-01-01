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Mutfakta geçirdiğiniz zamanı kısaltmak istiyorsanız...

  • İşte gün içinde mutfakta harcadığınız zamanıkısaltacak, hayat kurtaran pratik bilgiler... - 1. Çırpma kabının kaymaması için altına ıslak bir bez koyabilirsiniz.

  • 2. Dondurduğunuz etin kısa sürede çözülmesi için üzerine az miktarda sirke gezdirebilirsiniz. Sirke buzu çözmenin yanı sıra etin daha yumuşak olmasına yardımcı olur.

  • 3. Marul gibi yeşilliklerinizi yıkayıp kuruttuktan sonra kağıt havluya sararsanız uzun süre tazeliğini korur.

  • 4. Mutfaktaki yanık ya da yemek kokusundan kurtulmak için bir kase sirkeyi üstü açık şekilde mutfakta bekletmek kokuyu yok edecektir.

  • 5. Matlaşan çelik tencerelerin içinde elma kabuğu kaynatmak ilk günkü parlaklığına kavuşmasını sağlar.

  • 6. Dolapta bekleyerek solan yeşillikleri soğuk su ve sirke dolu bir kapta 1 saat bekletmeniz yeterli olacaktır.

  • 7. İç içe geçmiş bardakların üstündekinin içine buz koyarak alttakini sıcak su dolu bir kaseye koymak kolayca ayrılmasını yardımcı olur.

  • 8. Yemeklerin tuzu fazla olduysa içine soyduğunuz bütün patatesi atabilirsiniz. Patates yemeğin fazla tuzunu çekecektir.

  • 9. Bulaşık makinesinin borularını temizlemek için haftada 1 kez 1 su bardağı sirke ile boş çalıştırabilirsiniz.

  • 10. Aynı saptaki muzlar daha çabuk olgunlaşır. Muzların uzun süre dayanması için saplarını birbirinden ayırarak streç film ile sarabilirsiniz.