Mükemmel karpuz seçmenin püf noktaları

Kilit Nokta Toprak Lekesi: Karpuzun toprağa değen kısmının rengi fotoğraftaki gibi beyaz ve sarımsı turuncu iki renk de olabiliyor. Bu leke turuncuya ne kadar yakınsa karpuz o kadar olgun anlamına gelir. Eğer bu kısım beyazsa o karpuz olmamış demektir.
Karpuz üzerinde ağ oluşumu: Karpuzun üzerinde bulunan bu lekeler ilk bakışta kötü birşey gibi görünebilir. Bu ağ yapısının oluşmasını sağlayan şey, karpuz henüz bir çiçekken arıların vesile olduğu o tozlaşma meselesi. Karpuzun üzerinde ne kadar çok ağ oluşumu varsa o karpuzun çiçeği o kadar çok tozlaşmaya maruz kalmıştır ve bunun sayesinde aynı oranda tatlıdır.
Karpuzun Sapına İyi Bakın: Karpuz sapı deyip geçmeyin. O size çok şey anlatıyor. Bu neyi gösteriyor? Karpuzun tarladan ayrıldıktan sonra bir süre beklediğini. Peki karpuzun bir süre beklemesi iyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. Tarladan kopartılıp ertesi gün satılan karpuz yavan olur, tatlanmaz, çok büyük bir performans göstermez. Sapı yemyeşil ve taze olan karpuzlardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.
Şekil önemli. Karpuzların cinsiyeti varmış. Şu solda gördüğünüz karpuz erkek. Yanlardan basık, uzun bir yapısı var. Bu karpuzlar genelde sulu – yavan oluyormuş. Yani çok fazla tatlı değil. Sağ taraftaki ise dişi. Dişi karpuzlar yuvarlak forma çok yakın ve acayip tatlı oluyorlarmış.
Karpuzu dinleyeceksiniz. Nasıl anlatsam? Şöyle düşünelim. Elinizde aynı kalınlıkta bir karton plaka, bir de tahta plaka olsun. Bunların tam ortasına avucunuzun içiyle vurduğunuzda gelecek sesleri hayal edin. Karton darbeyi kısmen emecek ve zayıf tonda bir ses duyacaksınız. Tahtadan gelen ses ise daha tok olacak ve tahtanın tümü size cevap vermiş gibi hissedeceksiniz. İşte iyi karpuzdan öyle ses gelir.
Sizin için araştırdık ve bir çiftçiden iyi karpuzun nasıl seçileceğine dair püf noktaları öğrendik.