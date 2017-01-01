Migreni olanlar bayramda dikkat!

Migren ile ilgili nerede bir yazı okusanız çikolata, kahve gibi yiyeceklerden kaçının notlarını görürsünüz. Aslında her migrenli atağını başlatan bazı faktörleri bilir.
Migreni tetikleyen yiyecekler; peynir, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, kalamar, karides gibi deniz ürünleri, turunçgiller, konserveler, kuru yemişler… başta sayılabilir.
Bayram gibi özel günleri karanlık bir odada geçirmeyi kimse istemez. Migrenliler nelerden kaçınmalıdır? Çikolata yeme şansları yok mudur? Her migrenli kendi atağını başlatan nedenleri bilir. Açlık, uykusuzluk, fazla uyku, bazı yiyecekler, lodos, stres gibi durumlar migreni başlatabilir. Migrenli olan kişi biraz dikkat ederse tetikleyici faktörleri tanımlayabilir.
En sık yapılan hata bu konuda doktorların ve diğer hastaların etkisinde kalmaktır. Migrenli olmayan doktor çikolata yeme, kahve içme gibi önerilerde bulunabilir. Yakınlarınızda kendi tetikleyicilerini söyleyeceklerdir.
Çikolata ve kahve bu konuda yanlış mahkum edilen yiyeceklerdir. Hatta kahve migrenlilerin yarıdan fazlasına iyi gelmektedir.
Çikolatanın durumu ilginçtir. Migreni başlattığı düşünülse de gerçek farklıdır. Çikolata yenildiğinde atak aslında başlamış olmaktadır. Migrenlilerin çoğunluğu atağın ilk döneminde bir şeyler yeme ihtiyacı (özellikle tatlı) duyarlar. Bu dönemde yenilen çikolata yanlış suçlanır. Çünkü atak önceden başlamıştır.
Migrenli hastaların çok çok az bir bölümünde çikolata migreni tetikler. Eğer böyle bir durumu daha önce deneyim yaşadıysanız çikolata yemeyiniz. Diğerleri rahatlıkla çikolata yiyebilir.