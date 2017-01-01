Migrene iyi gelen yan etkisiz ilaç var mı?

Birçok kişinin, migrenin tedavisinin olmadığını sanması nörologları hep şaşırtır. Oysa migren için basit ve ucuz tedavi seçenekleri vardır.
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, ‘’Migren’’ ile ilgili tüm merak edilenleri şöyle anlattı:
Migren krizi ne kadar sürer? - Kişinin hissettiği ağrı ve sonrasında bulantı, halsizlik, duygusal değişimler, saçlı deride yanma gibi eşlik eden belirtiler, 4 ile 72 saat kadar sürebilir. Fakat bazı hastalarda kriz bir haftayı geçebilir.
Migren nasıl tedavi edilir? - En güçlü ve en sık kullanılan koruma tedavisi ilaçları, antiepileptik denen valproat ya da topiramat gibi epilepsi ilaçlarıdır.
Daha düşük sıklıkla bazı anti depresanlar da kullanılabilir.
Yan etkisi olmayan ve yararlı ek ilaçlar neler olabilir? - Düzenli kullanılan magnezyum tabletleri ya da B2 vitamini; migren koruma tedavisinde faydalıdır.
Uçak yolculuklarına has bir migren türü var mı? - Uçakların iniş ve kalkışları sırasında bazı insanlarda alın ya da bir gözün arkasında şiddetli ağrı olduğu söylenir.
Bir migren krizinden ayrılmaları zordur. Yaygın görülen bu durumun sinonazal travmadan kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu nedenle uçak ya da tren yolculukları, ciddi migren tetikleyicileridir.
Seyahat bir migren tetikleyicisi midir? - Seyahate hazırlık döneminin oluşturduğu stres, bavulu ve ortalığı toplama çabaları, ağır çantaları taşımak, uzun saatler havaalanlarında beklemeler, işlenmiş havayolu yemekleri, atlanan öğünler, jet-lag ve ani iklim değişikliğine maruz kalma ciddi migren tetikleyicileridir.
Yaz tatillerinde sık görülen migren tetikleyicileri nelerdir? - Susuz kalma, aşırı sıcak ve nemli hava, parlak güneş ışığı (Mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanın), sinek kovucu losyonlar ya da güneş yağı kremleri. Sıcak hava dalgası dönemleri; migreni olmayan kişilerde bile migren krizlerine yol açabilmektedir.
Hava kirliliği bir migren tetikleyicisi midir? - Bu yönde giderek artan kanıtlar var. Hava kirliliği migren krizlerini tetikleyebilir.
Yağmurlu havalar özellikle yıldırım düşmeleri ile migren krizleri arası bir ilişki var mıdır? - Böyle havalarda migren krizi sıklığı artmaktadır. Yıldırım düşmelerinin 25 km. ilerdeki bir migrenlide bile krize yol açabileceği bildirilmiştir. Muhtemel sebep, havadaki aşırı elektrik yükünün beyin basıncı dengelerini bozucu değişikliklerine yol açması.