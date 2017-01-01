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Metal parçalarından muhteşem yüzükler tasarlıyor!

  • İngiliz adam, elindeki değersiz metal parçalarını kullanarak muhteşem yüzükler tasarlıyor.

  • Yaptığı yüzükleri aşama aşama kaydeden adam Youtube kanalında yayınlıyor.

  • İşte yüzüğün yapılma aşamaları...