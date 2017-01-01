Metabolizmanızı hızlandırmak için...

Oturduğunuz yerde bile daha fazla kalori yakmak, metabolik hız arttığında olur.
Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan başlıca unsur ise kas kitlesini artırmaktır. İşte metabolizmayı hızlandıran 8 durum...
1. Sık sık beslenme - Bazı kişilere göre acıkmadıkça yemek yenilmemesi gerekirken bazılarına göre sık sık yemek yemek gerekir. Burada amaç sürekli yemek değil, kan şekerini dengelemek ve açlık krizlerini önlemektir.Bu nedenden ara öğünleri ihmal etmeden çalışma saatlerine göre ayarlamanız gerekir. Uzun süre aç kalmak metabolizmanın yavaşlamasına neden olur.
2. Hareketsiz kalma - Hareket etmeden metobolizmanın hızlanmasını beklemek yanlıştır. Tüm gün oturarak çalışan biri akşam eve geldiğinde televizyon karşısında oturuyorsa, ara öğün yemek ve yeşil çay tüketmek yeterli olmaz. Bu yüzden aralarda 5 dakika bile olsa yürümeye özen gösterin. Bu yürüyüşler gün içine yayıldığı taktirde kalori yakmaya başlarsınız.
3. Su tüketimini artırın - Su içmek metabolizmayı hızlandırır. Bir oturuşta üst üste 5 bardak su içmek yerine saat başı 1 bardak veya her öğünden önce 1 bardak su içmek dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırır.
4. 2-3 bardak yeşil çay içmek - Yeşil çay tüketmek metabolizmayı hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan araştırmalar, yeşil çaydaki antioksidan maddelerin, metabolizma üzerinde etki yaparak zayıflamayı desteklediğini gözler önüne seriyor.
5. Günde 2-3 bardak süt içere yoğurt tüket - Protein grubu zayıflamayı hızlandırır. Aynı zamanda kas kitlesini koruyup artırmak, sporla desteklendiğinde iyi sonuçlar verir. Zayıflamak ve metabolizmayı hızlandırmak için her gün süt veya yoğurt tüketimine özen gösterin.
6. Haftada 2-3 kez kırmızı et ve balık, 1-2 kez tavuk tüketin - Protein olmadan kas kitlesini artırmak veya metabolizmayı hızlandırmak mümkün değildir. Her gün yeteri kadar protein almak metabolizma hızını artırır.
7. Her gün 1 yumurta ye - Yumurta en iyi protein kaynaklarından biridir. Aynı anda protein, mineral ve vitamin sağladığı için zayıflama diyetlerinin vazgeçilmezidir.Yumurta tüketmek metabolizmayı hızlandırır ve tok tutar.
8. Baharat kullanımı - Metabolik hızı artırmak için yemek ve yoğurda baharat eklemek önemlidir. Yemekleri her günü bu şekilde hazırlamak metabolik hızı etkiler.