"Medeniyetler Beşiği" drone ile görüntülendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri'nde bulunan, Anadolu topraklarındaki ilk Türk camisi olduğu belirtilen "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani ", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi" ve "Abugamir Pahlavuni Kilisesi", Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından "drone" ile görüntülendi. Kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Arpaçay Vadisi yakınında bulunan Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlara başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de barındıran, 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Ani, 2016'da da "Dünya Mirası" olarak tescil edildi.
Kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Arpaçay Vadisi yakınında bulunan Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlara başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de barındıran, 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Ani, 2016'da da "Dünya Mirası" olarak tescil edildi.
İlk yerleşimin M.Ö. 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'deki 21 tarihi yapı, yerli ve yabancı ziyaretçilerini büyülüyor.
Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı Ani Ören Yeri'nde, farklı medeniyetlere ait eserlerin havadan görüntüleri doyumsuz manzara sunuyor.
Hoşgörü kentinde ayakta duran eserler arasındaki surlar ve ibadethaneler, geçmişteki medeniyetlerin izlerine halen ışık tutuyor. "Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir" olarak adlandırılan Ani Örenyeri, "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani ", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlerle benzersiz bir kültürel hazine olarak öne çıkıyor.
Milattan önce tektonik bölgede 68 hektar alan üzerine kurulan ve 4,5 kilometrelik sur sistemiyle korunan Orta Çağ şehri Ani, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayarak adından söz ettiriyor.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı Şeddadiler zamanında temelden tavana 1064'te yapımına başlanılan ve 8 yıl sonra 1072'de tamamlanan, Anadolu topraklarındaki ilk Türk camisi olduğu belirtilen Ebul Menucehr Camisi, ziyaretçilerin ilgi odağında bulunuyor.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Ani'de eski dönemlere ait kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ani Örenyeri'ni gezen Avusturyalı turistlerden Stefan Lindner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını söyledi.