Mangosteen meyvesi kanserle savaşıyor!

Mangosteen, Endonezya kökenli bir meyve. Singapur, Tayland ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya Bölgeleri'nde çoğunlukla yetişiyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde de rastlanılan Mangosteen, yıl boyu yapraklarını dökmüyor.
Kahverengi- bordo görünümlü kabuğunun altından çıkan hazine, benzersiz görünümü ve bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği özel aroması ile, "Tropik meyvelerin kraliçesi" olarak isimlendiriliyor.
Krema benzeri, tatlı aromalı ve kabuğunun aksine yumuşacık olan Mangosteen, ağzınızın içerisine de eriyip gidiyor.
1- Güçlü bir antitoksidandır - Bileşiminde bulunan polifenol iel güçlü bir antitoksidan olma özelliği taşıyan Mangosteen, yaşlanmayı yavaşlatır.
- Zararlı serbest molekülleri engeller.
- Fiziksel ve zihinsel hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur.
2- Düşük kalorilidir - 100 gr'mında 63 kalori bulunan ve kolestrol içermeyen Mangosteen, yüksek lif değerleri ile diyet dostudur.
3- C vitamini kaynağıdır - 100 gramında bile yüksek C vitamini içeren Mangosteen, vücut direncini artırır.
- Özellikle hamilelik döneminde önemli rol oynayan zengin RDA oranı ile, bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki eder.
4- Kan akışını düzenler - Alyuvarların korunmasında büyük rol oynayan Mangosteen, kan damarlarının gelişmesine etki ederek, kan akışını da düzenler.
5- Kolesterolü düşürür - Kolestrol içermeyen Mangosteen, insan vücudundaki kolesterolü de düşürür.
- Trigliserid seviyesinin düşmesine yardımcı olarak, kalp sağlığını korur.
6- Tüberkülozu engeller - Bağışıklık seviyesini güçlendiren Mangosteen, antibakteriyel ve antifungal özelliği ile tüberküloz hastalığından korur.
7- Kanserle savaşır - Oksidatif etkisi ile kansere karşı etkili olan Mangosteen, "hücrelerin paslanması"nı engeller.
8- Kan basıncını düzenler - Bakır, Manganez ve Magnezyum oranı yüksek olan bu meyve,yüksek tamsiyon ve kroner kalp hastalıkları ile savaşır.
9- Siyatik ağrıları engeller - İlaç tedavisi ile engellenemeyen siyatik ağrılar, günde 2-3 kez tüketilen Mangosteen ile kolayca önlenir.
10- Alzheimer ile savaşır - Hafızayı güçlendirici etkisi olan Mangosteen, Alzheimerı engeller.
11- Dizanteriyi tedavi eder - Yalnızca meyvesi ile değil kabuğu ile de şifa kaynağı olan Mangosteen, dizanteri ilaçlarında kullanılır.
12- Egzamayı önler - Mangosteen kabuğundan özel olarak yapılan macun, egzemayı önler.