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Mangosteen meyvesi kanserle savaşıyor!

  • Mangosteen, Endonezya kökenli bir meyve. Singapur, Tayland ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya Bölgeleri'nde çoğunlukla yetişiyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde de rastlanılan Mangosteen, yıl boyu yapraklarını dökmüyor.

  • Kahverengi- bordo görünümlü kabuğunun altından çıkan hazine, benzersiz görünümü ve bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği özel aroması ile, "Tropik meyvelerin kraliçesi" olarak isimlendiriliyor.

  • Krema benzeri, tatlı aromalı ve kabuğunun aksine yumuşacık olan Mangosteen, ağzınızın içerisine de eriyip gidiyor.

  • 1- Güçlü bir antitoksidandır - Bileşiminde bulunan polifenol iel güçlü bir antitoksidan olma özelliği taşıyan Mangosteen, yaşlanmayı yavaşlatır.

  • - Zararlı serbest molekülleri engeller.

  • - Fiziksel ve zihinsel hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur.

  • 2- Düşük kalorilidir - 100 gr'mında 63 kalori bulunan ve kolestrol içermeyen Mangosteen, yüksek lif değerleri ile diyet dostudur.

  • 3- C vitamini kaynağıdır - 100 gramında bile yüksek C vitamini içeren Mangosteen, vücut direncini artırır.

  • - Özellikle hamilelik döneminde önemli rol oynayan zengin RDA oranı ile, bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki eder.

  • 4- Kan akışını düzenler - Alyuvarların korunmasında büyük rol oynayan Mangosteen, kan damarlarının gelişmesine etki ederek, kan akışını da düzenler.

  • 5- Kolesterolü düşürür - Kolestrol içermeyen Mangosteen, insan vücudundaki kolesterolü de düşürür.

  • - Trigliserid seviyesinin düşmesine yardımcı olarak, kalp sağlığını korur.

  • 6- Tüberkülozu engeller - Bağışıklık seviyesini güçlendiren Mangosteen, antibakteriyel ve antifungal özelliği ile tüberküloz hastalığından korur.

  • 7- Kanserle savaşır - Oksidatif etkisi ile kansere karşı etkili olan Mangosteen, "hücrelerin paslanması"nı engeller.

  • 8- Kan basıncını düzenler - Bakır, Manganez ve Magnezyum oranı yüksek olan bu meyve,yüksek tamsiyon ve kroner kalp hastalıkları ile savaşır.

  • 9- Siyatik ağrıları engeller - İlaç tedavisi ile engellenemeyen siyatik ağrılar, günde 2-3 kez tüketilen Mangosteen ile kolayca önlenir.

  • 10- Alzheimer ile savaşır - ​Hafızayı güçlendirici etkisi olan Mangosteen, Alzheimerı engeller.

  • 11- Dizanteriyi tedavi eder - Yalnızca meyvesi ile değil kabuğu ile de şifa kaynağı olan Mangosteen, dizanteri ilaçlarında kullanılır.

  • 12- Egzamayı önler - Mangosteen kabuğundan özel olarak yapılan macun, egzemayı önler.

  • 13- İshal tedavisinde kullanılır -Mangosteen kabuğunu kaynatarak ishal tedavisinde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Kaynak: yasemin.com