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Mandalina kanserden koruyor

  • Yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda, içerdiği C vitamini sayesinde mandalina, karaciğer kanserine yakalanma riskini ciddi bir oranda azaltmaktadır. Kanserden korunma için mandalina tüketimi önerilir.

  • C vitamini açısından çok zengin olması ile mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncinin de artmasını sağlar.

  • Böylelikle soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalık için koruyucu etki gösterir.

  • Kötü kolesterolün yükselmesini engelleyen mandalina, aynı zamanda kalp sağlığını korumakta ve damar tıkanıklığına karşı da koruyucu etki göstermektedir.

  • Özellikle düşük kan basıncı sorunu yaşayanlar için çok faydalıdır. Kan basıncını dengelemek için mandalina tüketilebilir.

  • Mandalina yüksek lif oranı sayesinde hem uzun süre tok kalmayı sağlar hem de sindirim sistemini hareketlendirdiği için fazlalıkların dışkı yolu ile atılmasına yardımcı olur.

  • C vitamini içermesi sayesinde cilt için de çok faydalıdır. Cildi güneşten korumak için mandalina çok etkilidir.

  • Saç dökülmelerinin azalmasına ve saç derisinin güçlenmesine yardımcı olur.