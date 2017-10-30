Mandalina kanserden koruyor

Yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda, içerdiği C vitamini sayesinde mandalina, karaciğer kanserine yakalanma riskini ciddi bir oranda azaltmaktadır. Kanserden korunma için mandalina tüketimi önerilir.
C vitamini açısından çok zengin olması ile mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncinin de artmasını sağlar.
Böylelikle soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalık için koruyucu etki gösterir.
Kötü kolesterolün yükselmesini engelleyen mandalina, aynı zamanda kalp sağlığını korumakta ve damar tıkanıklığına karşı da koruyucu etki göstermektedir.
Özellikle düşük kan basıncı sorunu yaşayanlar için çok faydalıdır. Kan basıncını dengelemek için mandalina tüketilebilir.
Mandalina yüksek lif oranı sayesinde hem uzun süre tok kalmayı sağlar hem de sindirim sistemini hareketlendirdiği için fazlalıkların dışkı yolu ile atılmasına yardımcı olur.
C vitamini içermesi sayesinde cilt için de çok faydalıdır. Cildi güneşten korumak için mandalina çok etkilidir.
Saç dökülmelerinin azalmasına ve saç derisinin güçlenmesine yardımcı olur.