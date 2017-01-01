Hem Manchester United'da hem de Türkiye'de forma giymiş oyuncular
Bazıları doğrudan geldi, bazıları ise başka takımları gezerek ülkemize geldi. Hem Türkiye'de hem de Manchester United'da forma giyen oyuncuları sıraladık.
ROBIN VAN PERSIE | 2015 | Geldiği takım: Fenerbahçe
BEBE | 2011 | Geldiği takım: Beşiktaş
KLEBERSON | 2005 | Geldiği Takım: Beşiktaş
LUIS NANI | 2015 | Geldiği takım: Fenerbahçe
MARKUS NEUMAYR | 2017 | Geldiği takım: Kasımpaşa
RONNY JOHNSEN | 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta oynadı. Ardından Lilleström'e gitti ve 1996-97 sezonunda Manchester United'a transfer oldu.
DAVIDE PETRUCCI | 2016 | Geldiği takım: Çaykur Rizespor
MANUCHO | 2010 | Geldiği takım: Bucaspor (Buca'dan sonra Manisaspor'a gitti)