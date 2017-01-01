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Hem Manchester United'da hem de Türkiye'de forma giymiş oyuncular

  • Bazıları doğrudan geldi, bazıları ise başka takımları gezerek ülkemize geldi. Hem Türkiye'de hem de Manchester United'da forma giyen oyuncuları sıraladık.

  • ROBIN VAN PERSIE | 2015 | Geldiği takım: Fenerbahçe

  • BEBE | 2011 | Geldiği takım: Beşiktaş

  • KLEBERSON | 2005 | Geldiği Takım: Beşiktaş

  • LUIS NANI | 2015 | Geldiği takım: Fenerbahçe

  • MARKUS NEUMAYR | 2017 | Geldiği takım: Kasımpaşa

  • RONNY JOHNSEN | 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta oynadı. Ardından Lilleström'e gitti ve 1996-97 sezonunda Manchester United'a transfer oldu.

  • DAVIDE PETRUCCI | 2016 | Geldiği takım: Çaykur Rizespor

  • MANUCHO | 2010 | Geldiği takım: Bucaspor (Buca'dan sonra Manisaspor'a gitti)