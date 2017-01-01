Mahkeme bebeğin ölmesini istedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü!
Chris Gard ve Connie Yates çifti, seyrek görülen genetik hastalığı ve beyin hasarı olan 10 aylık oğullarının tedavisi için ABD'ye gitmek istiyorlardı.
Londra'da minik Charlie'nin tedavisiyle ilgilenen doktorlar, bebeğin 'asil' bir şekilde ölmesini istediklerini söylediler.
Ancak, birkaç duruşma ardından mahkemeler, ailenin aleyhine karar verdi.
Mahkemenin olumsuz sonuçlanmasıyla çift, AİHM'e başvurdu.
Fakat mahkeme bu başvuruyu da kabul etmedi. Böylece bebeğin yaşam desteğinin durdurulacağı netleşti.
Hastaneden yapılan açıklamada, Charlie'nin ailesinin duyduğu üzüntüsüne dikkat çekerek,
Charlie ile ilgili yapılacakların dikkatle planlanacağı ve tedavisinin devam edeceği belirtildi.
Mahkemenin sonucu internet ortamında yorum yağdı.
Herkes küçük Charlie'nin yaşamının kurtarılması ihtimalinin yok sayıldığı fikrini paylaşıyor.
Kaynak: Habertürk