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Mahkeme bebeğin ölmesini istedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü!

  • Chris Gard ve Connie Yates çifti, seyrek görülen genetik hastalığı ve beyin hasarı olan 10 aylık oğullarının tedavisi için ABD'ye gitmek istiyorlardı.

  • Londra'da minik Charlie'nin tedavisiyle ilgilenen doktorlar, bebeğin 'asil' bir şekilde ölmesini istediklerini söylediler.

  • Ancak, birkaç duruşma ardından mahkemeler, ailenin aleyhine karar verdi.

  • Mahkemenin olumsuz sonuçlanmasıyla çift, AİHM'e başvurdu.

  • Fakat mahkeme bu başvuruyu da kabul etmedi. Böylece bebeğin yaşam desteğinin durdurulacağı netleşti.

  • Hastaneden yapılan açıklamada, Charlie'nin ailesinin duyduğu üzüntüsüne dikkat çekerek,

  • Charlie ile ilgili yapılacakların dikkatle planlanacağı ve tedavisinin devam edeceği belirtildi.

  • Mahkemenin sonucu internet ortamında yorum yağdı.

  • Herkes küçük Charlie'nin yaşamının kurtarılması ihtimalinin yok sayıldığı fikrini paylaşıyor.

  • Kaynak: Habertürk