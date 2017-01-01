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Lüks denizaltı görücüye çıktı

  • Ocean Submarine, yeni Neyk modeliyle dünyanın ilk "en üst seviyede lüks" denizaltısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

  • Rolls-Royce, Bosch ve NASA ile işbirliği yapan Ocean Submarine'nin denizaltı modeli 20 yolcuya ev sahipliği yapıyor.

  • 19 metre uzunluğundaki denizaltı 15 knot sürat ve maksimum 500 metre derine inebilme kapasitesi sunuyor.

  • Ocak 2018’de ilk modeli piyasaya sürülmesi planlanan denizaltının fiyatı ise henüz resmiyet kazanmış değil.

  • Neyk modelinin seri üretimine geçtiği zaman, 6 ile 24 metre arasında beş versiyonla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.