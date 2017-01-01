Limonlu su zayıflamaya yardımcı oluyor

C vitamini ve potasyum bakımından zengin olan limon suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir.
İltihapların oluşmasını önler. Ayrıca iltihap oluşmasına sebep olan, eklemlerde bulunan ürik asiti yok eder.
Kilo verdiriyor.
Sindirime yardımcı olur. Sindirim sistemini toksinlerden arındırır ve midede oluşan yanma ve şişkinlik gibi problemlerle savaşır.
Taze ve ferah bir nefes için oldukça etkili. Nefesinizin kötü kokmasını önlerken, dişeti iltihaplarının ve diş ağrılarının geçmesine yardımcı olur. Fakat limonu direk dişinize sürmemeye dikkat edin, aksi halde diş minesine zarar verebilirsiniz. Dişlerinizi limonlu su içtikten sonra fırçalayın, etkisini fark edeceksiniz.
Gribal enfeksiyonlara karşı da güçlü bir savaşçı. Ilık limonlu su boğaz ağrısı, nezle gibi hastalıklara iyi gelir
Kafeini azaltmak isteyenler için birebir. Sabahları bir fincan kahve yerine ılık limonlu bir su içtiğinizde öğleden sonra rehavetinden eser kalmayacak. Böylece kafeine olan ihtiyacınız da azalacak.
En alkali meyvelerden biri olması sebebiyle ph değerini dengeler. Ayrıca içeriğindeki sitrik asit vücutta asit oluşumuna sebep olmaz. Her gün limonlu su içtiğiniz takdirde vücudunuzdaki toplam asit miktarı da zamanla azalacaktır.
Enerjinizi arttırır, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Limon kokusunun sakinleştirici etkisi sayesinde, depresyon, endişe vb. olumsuz duyguları üzerinizden atarak kendinizi daha mutlu ve zinde hissedebilirsiniz.
Cilde iyi gelir. Limon suyu güçlü bir antioksidan olarak cilt lekelerini azaltıp ciltteki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Uzun süredir geçmeyen yara izlerine limon suyu sürdüğünüzde etkisini göreceksiniz. Potasyum kaynağı olan limon, kalp, sinir ve beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlar. Muz sevmeyenler için ideal bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.