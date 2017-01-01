Lensle denize girilir mi? İşte bilmeniz gerekenler...
Eğer gözünüzde lens olmadan ciddi seviyede görme bozukluğu yaşıyorsanız ve lensinizle denize girmek istiyorsanız işte dikkat etmeniz gerekenler...
Kontak lens ile havuza, denize girecek kişiler öncelikle lenslerinin suya direk temas halinde olmasından kaçınmalı.
Suyun altında girdiklerinde gözlerini kapalı tutmak bunun için bir önlem olabilir.
Lens takılı gözlerinizi korumak için deniz gözlüğü kullanabilirsiniz.
Özellikle enfeksiyon riski daha fazla olan havuza girerken günlük lens kullanımı olası tehlikeleri bir hayli azaltacaktır. Uzun süreli kontak lensler ile denize ve havuza girilmemeli.
Tatile gitmeden önce rutin bir doktor kontrolünden geçmek sizi farkında olmadığınız tehlikelerden koruyabilir. Deniz gözlüğü kadar güneş gözlüğü kullanmakta lensi ve gözlerinizi koruyacak bir önlemdir. Kontak lensiniz gözünüzdeyken doktorunuzun tavsiye etmediği damla ya da ilaç kullanmamalısınız. Gece uyumadan önce lens çıkarılmalı.
Lens kapları sık sık steril hale getirilmeli. En kolay yöntemi lens kabının beş dakika kadar kaynar suda bekletmektir)
Eğer gözde kızarıklık, batma, ağrı veya görmede bulanıklık olursa kişi lens takmakta ısrarcı olmamalı ve en kısa zamanda doktora görünmeli.
Lens takmadan önce eller iyice yıkanmalı. Lens solüsyonu her gün yenilenmeli. Eğer bir günden fazladır aynı solüsyon içindeyse göze takmadan önce yeni solüsyon içinde bekletmek gerek.