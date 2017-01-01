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İslam
Kurşun kalem nasıl üretiliyor?
1889 senesinde kurulan ve günümüzdeAmerikan'ın son kurşun kalem fabrikası olarak hizmet veren General Pencil Company'nin içi görüntülendi.
İşte kurşun kalemin yapılış aşaması...
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