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Kurşun kalem nasıl üretiliyor?

  • 1889 senesinde kurulan ve günümüzdeAmerikan'ın son kurşun kalem fabrikası olarak hizmet veren General Pencil Company'nin içi görüntülendi.

  • İşte kurşun kalemin yapılış aşaması...

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