Kuran-ı Kerim eğitimine kaç yaşında başlamalıyız?

Pedagolojik olarak bakıldığı zaman, 4 yaşına gelen çocuklarda ezber ve alfabetik öğrenme süreci başlamıştır. Bu dönemdeki çocuklar çevresinde gördükleri ve duydukları her şeyi kolay bir şekilde kaparlar.
Erken yaşlarda çocuklarına Kuran-ı Kerim eğitimini vermek isteyen aileler, 4 yaş döneminde dini motifli şarkıları ezberletmekle işe başlayabilirler. Buradaki asıl amaç, 'bir an önce ezberletmek' değil 'sevdirmek'tir.
Öğrenme aşamaları onlar için ne kadar doğal olursa, eğitime uyum sağlamaları da bir o kadar hızlı ve zahmetsiz olur. Bu yaş grubundaki çocuklar 'kulak' ile öğreneceğinden dolayı dinleyerek öğretmek onlar için daha yararlı olacaktır.
Elif-ba'yı kendiniz öğretmeyecek, çocuğunuza camiye ya da Kuran kursuna göndermeyi düşünüyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli nokta 'çocuğunuzun çocukluğunu engellemeyen bir mekan ve çocuklarla arası iyi olan bir hoca bulmak' olacaktır.
Bu iki koşulun sağlanmasıyla çocuğunuzun ilerleyen zamanlarda Kuran-ı Kerim okumaya duyduğu heves daha da artacaktır.
Ailelerin farkında olmadan yaptığı en büyük yanlış ise çocuklarının ezberlediği sureleri, başkalarına överek anlatmalarıdır. Her ne kadar iyi niyetle de yapılsa, bu davranış çocuklarda rekabete neden olacaktır.
Aileler, çocuklarında bu hatayı yapmamaya özen göstermelidir. Kaynak: Korkutarak Değil Sevdirerek Din Eğitimi