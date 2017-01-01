Külliyede'ki Cumhuriyet resepsiyonundan çarpıcı fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı Safiye Soyman
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hahambaşı İsak Haleva
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fener Rum Ortodoks Patriği II. Bartholomeos
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı İzzet Yıldızhan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı Muazzez Ersoy
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı İbrahim Tatlıses
Emine Erdoğan ve sanatçı Bedia Akartürk
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Doğum yapan keçiyi sırtında taşıyan Rizeli Hamdu Sena da 29 Ekim Resepsiyonu'na katılanlar arasındaydı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Metin Şentürk.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı Orhan Gencebay
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük oyuncu Emir Berke Zincidi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı Sibel Can
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BBP Başkanı Mustafa Destici