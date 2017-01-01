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Külliyede'ki Cumhuriyet resepsiyonundan çarpıcı fotoğraflar

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı Safiye Soyman

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hahambaşı İsak Haleva

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fener Rum Ortodoks Patriği II. Bartholomeos

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı İzzet Yıldızhan

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı Muazzez Ersoy

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı İbrahim Tatlıses

  • Emine Erdoğan ve sanatçı Bedia Akartürk

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Doğum yapan keçiyi sırtında taşıyan Rizeli Hamdu Sena da 29 Ekim Resepsiyonu'na katılanlar arasındaydı.

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Metin Şentürk.

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı Orhan Gencebay

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük oyuncu Emir Berke Zincidi

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçı Sibel Can

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BBP Başkanı Mustafa Destici