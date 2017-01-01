Kulak kirinin rengi ne anlama geliyor?

Kulak kiri, her sağlıklı kulakta görülen bir durumdur. Peki bu kulak kirinin renkleri neyi ifade ediyor?
Yumuşak ve soluk sarı - Genellikle bu renk kirler, en çok çocuklarda meydana gelir. Çocukların kulaklarının yetişkinlerinkine nazaran daha sık kirlenmesi normaldir ve sağlıklıdır. Çocukların yaşı büyüdükçe, oluşan kulak sıvısı miktarı azalacaktır.
Islak, sarı ve yapışkan - Hemen hemen her insanda yaygın olarak görülen kulak kiri özellikleridir. Islak ve yapışkan olması, kulak kanalının yağlanmasını sağlar. Bu da kurumanın ve kaşıntının önüne geçer.
Koyu ve yapışkan - Kirin koyu renkli olması, vücudun ter attığını gösterir.
Beyaz, kuru ve kırılgan - Pul pul dökülebilen kulak kirleri, vücudu az ter üreten kişilerde görülür.