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Kulak kirinin rengi ne anlama geliyor?

  • Kulak kiri, her sağlıklı kulakta görülen bir durumdur. Peki bu kulak kirinin renkleri neyi ifade ediyor?

  • Yumuşak ve soluk sarı - Genellikle bu renk kirler, en çok çocuklarda meydana gelir. Çocukların kulaklarının yetişkinlerinkine nazaran daha sık kirlenmesi normaldir ve sağlıklıdır. Çocukların yaşı büyüdükçe, oluşan kulak sıvısı miktarı azalacaktır.

  • Islak, sarı ve yapışkan - Hemen hemen her insanda yaygın olarak görülen kulak kiri özellikleridir. Islak ve yapışkan olması, kulak kanalının yağlanmasını sağlar. Bu da kurumanın ve kaşıntının önüne geçer.

  • Koyu ve yapışkan - Kirin koyu renkli olması, vücudun ter attığını gösterir.

  • Beyaz, kuru ve kırılgan - Pul pul dökülebilen kulak kirleri, vücudu az ter üreten kişilerde görülür.

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