Kulak çubuğu çok zararlı, peki kulağımızı nasıl temizleyeceğiz?
Kulak kiri olarak bilinen 'buşon' aslında vücudun ürettiği salgıdır. Her insanın kulağı az ya da çok buşon üretir.
Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşır. Bu durumda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı daha nadiren de kulak ağrısına neden olabilir.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaya, "Aslında kulak kendi kendini temizler.
Bu salgıların üretimi cilt yapısına bağlı olarak kimilerinde çok fazla kimilerinde çok az olabilir.
Kulak içini kurcalamaya çalışmak, kulak pamuğu gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozarak temizlemek yerine kirlerin birikmesine yol açar" dedi.
Peki kulak temizliği nasıl olmalı? Kulağın dış kısmı havlu veya peçetelerle temizlenebilir.Kulak pamuğu gibi cisimlerle kulağı temizlemek çok doğru değildir. Kimi zaman çok sık kir üretimi ve ulak tembelliğine bağlı kirin atılmaması da olabilir.
Kulak kirinin 2-6 ay aralıklarla yapılması gerekir. Bazı sakıncalı durumlardan dolayı son yıllarda kulak yıkama işlemi artık yapılmıyor. Son yıllarda sıklıkla kullanılan yöntem vakum cihazlarıyla yapılan temizlemelerdir.
Bu işlem mikroskop veya otoskop yardımıyla yapılır ve ağrılı bir işlem değildir.
Vakumla yapılan işlemlerde kullanılan yönteme bağlı tekrardan kir birikmesi olmaz. Fakat kulakta bir kere kir birikimi olduğundan temizleme yönteminden bağımsız olarak kir birikmeleri ilerleyen dönemlerde tekrarlayabilir.
Hiçbir ilaç kulaktaki kir üretimini engellemez. Üretilen salgılar vücut için gerekli olan fizyolojik akıntılardır. Piyasadaki bazı damlalar kirlerin rahat çıkarılması içi tavsiye edilebilir.