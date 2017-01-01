Kulağından çıkanı görünce şok oldu!

Şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye giden kadının kulağından çıkan şey doktorları da kadını da şoke etti.
Verandasında uyuyakalan 49 yaşındaki Lekshmi L, uyandığında kulağında bir karıncalanma hissetti. Mirror'da yayınlanan habere göre ilk başta parmağıyla kulağını kaşıyan kadın, hala aynı his devam edince kızını çağırıp fenerle kulağının içine bakmasını istedi.
Hindistan'ın Hebbal bölgesinde yaşayan kadın hemen hastaneye gitti. Lekshmi'nin kulak kanalına likit bir ilaç döken doktorların gözü önünde kulağından canlı bir örümcek yürüyerek çıktı.
Doktorların kaydettiği görüntülerde kadının kulağında örümceğin bıraktığı ağ görülüyor. Neyse ki dehşete düşen kadının kulağında kalıcı bir hasar oluşmadı.