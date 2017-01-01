Kötü komşu mal sahibi yaparmış

Jandarma Genel Komutanlığı Taktik İHA Komutanlığı üst düzey yetkilileri, tamamı Türk mühendisler tarafından yerli sanayi imkanlarıyla üretilen, milli ve özgün tasarım İHA'ların güvenlik güçlerine sağladığı imkanlara ilişkin açıklamada bulundu.
Buna göre, içlerinde pilot ya da operatör bulunmayan, farklı otonomi seviyeleriyle uzaktan komuta edilebilen İHA'lar, jandarmaya ve diğer güvenlik güçlerine havadan başarılı keşif desteği sağlıyor.
Üzerilerine takılan mühimmat ve kameralarla çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesine imkan sunan İHA'lar, her ne kadar insansız hava aracı olarak adlandırılsalar da bunların karar mekanizmaları ve yönetim süreçleri insan odaklı komuta merkezlerinde işletiliyor.
Geniş İHA envanterine sahip Jandarma Genel Komutanlığında da operasyonlar komuta merkezinden yürütülüyor.
İHA'larla operasyon öncesinde ve sırasında yapılan bölge keşifleri, karar vericilere zaman, mekan ve kuvvet kullanımı konularında esneklik sağlıyor.
Gökyüzünde çok uzun süre kalabilen yerli İHA'lar, jandarmaya da uzun süre keşif desteği sunuyor, 24 saat boyunca hedef takibi yapabilmesini sağlıyor.
Ayrıca, silahlı İHA'larla çok yüksek irtifalardan tamamen yerli ve güdümlü mühimmatla hedefler büyük başarıyla vurulabiliyor.
Milli İHA'lar, diğer ülkelerdeki örnekleriyle karşılaştırıldığında performans ve etkinlik açısından en ön safta yer alıyor.
TERÖRİSTLERİN HAREKET KAABİLİYETİ SINIRLANDIRILDIJandarma Genel Komutanlığındaki İHA personeli, arazi ve terörle mücadele tecrübesi bulunan, terör örgütleri konusunda iyi seviyede bilgi sahibi olanlar arasından belirleniyor.
Yetkililer, İHA'larla başlatılan ve devam edilen operasyonlarda hemen hemen hiç şehit ve yaralı verilmediğini, İHA'ların teröristle mücadele bölgesinde kullanılmasıyla terör örgütleri üzerinde ciddi psikolojik baskı oluşturulduğunu belirtti.
Jandarmanın, İHA'larla teröristlerin alandaki hareket kabiliyetlerini sınırlandırarak kolayca anlık tespitler yapabildiğini kaydeden yetkililer, etkili gözetleme niteliklerine sahip bu araçların silahlandırıldıklarında etkili nokta atışlar yapabildiklerine dikkati çekti.