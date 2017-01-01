Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!

Evcil hayvan olarak yılan beslemeye başlayan genç kadın her gece pitonla beraber uyuyordu. Başlarda her şey normal giderken piton yemek yemeyi bıraktı. Endişelenen kadın veterinere durumu anlattı ve tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı!
Evinde piton besleyen genç kadın, her gece dev yılanla beraber uyuyordu.
Piton, onu sahiplenerek evinde besleyen kadını kendini dolamaya ve vücudunu çevrelemeye başladı.
Her şey yolunda giderken, yılan yemek yemeyi bıraktı. Durum kadının dikkatini çekti.
Uzun zamandır yemek yemeyen yılanı veterinere götüren kadın duydukları karşısında şoke oldu.
Veteriner, kadının pitonla beraber uyuduğunu söylemesi üzerine "Sarılırcasına hareketler yapıyor mu?" diye sordu. Genç kadından "Evet" cevabı alan veteriner, durumun ciddiyetini anlattı.
Veteriner, kadının vücudunu her çevrelediğinde bir sonraki avını nasıl sindireceğini hesap eden pitonun, midesini boş bırakmak için uzun zamandır yemek yemediğini söyledi. Piton yavaş yavaş kadını yemeye hazırlanıyordu.