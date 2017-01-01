Komşudaki 'Makedonya' gösterisinde milliyetçilik patlaması

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamentonun bulunduğu meydan yine kalabalık. Parlamentonun önünde büyük bir gösteri düzenleniyor. Bu kez gündem kemer sıkma tedbirleri değil. İktidar partisi Syrıza dışında bütün siyasi partilerin katıldığı gösteri, Yunanistan'ın kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti'nin "Makedonya" isminden vazgeçmesi için yapılıyor. Peki, neden Yunanlılar Makedonya isminden rahatsız oluyor?
Yunanistan’ın, kuzey komşusu Makedoya Cumhuriyetinin “Makedonya” adından vazgeçmesi için düzenlenen gösteride iktidar partisi radikal sol Syriza dışında hemen bütün siyasi partiler, Yunan kilisesinin fanatik din adamları ve faşistlerin Altın Şafak partisi de yer alıyor.
“Makedonya Helendir (Yunandır) Helen kalacaktır” sloganlarının atılacağı dev gösteriye, ülkenin dört bir köşesinden Atina’ya akın eden yüzbinler katıldı.
Yunanistan’ın, Makedonya Cumhuriyetiyle arasındaki bu isim ihtilafı, 1992’de bu ülkenin , Yunanistan’ın kendi antik tarihi ve kültürü ile eş tuttuğu “Makedonya” ismi altında bağımıızlığını ilan etmesiyle başladı.
Makedonya Cumhuriyetinde yeni seçilen hükümeti ise Yunanistan ile arasındaki bu isim ihtilafını gidermek amacıyla müzakere masasına oturmayı kabul etti.
İyi niyetini göstermek amacıyla da Üsküp’teki hava alanının “Yunanlıların atası” olarak kabul edilen “Büyük İskender” adını değiştirmeye karar verdi.
Makedonya Cumhuriyetinin ılımlı yeni Başbakanı Başbakanı Zoran Zaev, isim ihtilafının giderilmesiyle Makedonya Cumhuriyetinin AB ve NATO üyeliğini sağlamayı amaçlıyor. Yunanistan ise Makedonya adından vazgeçmediği sürece bu küçük ülkenin AB ve NATO üyeliğini veto etmeyi sürdüreceğini açıklıyor.
Ancak Yunanistan , bu ülkenin yalnız adını değiştirmesini değil; “Makedon” adı verilen milli kimliğini; “makedonca” adı verilen -ancak aslında Slav kökenli olan- dilinin adını ve anayasasında yer alan “toprak talepleriyle” ilgili maddelerini de değiştirmesini talep ediyor.Yunan miliyetçiliğinin ayyuka çıktığı bu günlerde bu ülkeyle müzakere masasına oturan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’a tehdit mektupları gönderiliyor. Kocyas’a gönderilen “..sana ve ailene 3 mermimiz var” şeklindeki tehdit mektubunda Kocyas’ın bu müzakere masasında içinde “Makedonya” kelimesinin geçeceği hiç bir anlaşmaya imza atmaması talep ediliyor.Yunan Başbakan Aleksis Çipras’ın ise milliyetçilik karşıtı tutumuna rağmen bu dev gösteri karşısında, sessizliğini koruması dikkatleri çekiyor.