Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
Beverly Gardner, sağ dirseğinde bir leke fark etti ve bunu önemsemedi.
İngiltere'de yaşayan kadın kolunda yaralar açılması ve yanma hissinden dolayı daha sonra doktora gitti.
Newcastle'da bir hastanede kontrol edilen kadının kolunda büyüyen noktada yoğun bir iltihap olduğu tespit edildi. İltihaplı dokuyu almak için ameliyata alındı.
Ameliyat sonrası Gardner felç geçirdi ve 3 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı.
Önemsemediği küçük leke kadının hayatına mal oluyordu.
Doktorlar, Gardner'in bunu atlatamayacağını söyleseler de tedaviden bir süre sonra normale dönmeye başladı.