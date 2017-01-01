Kolostrum nedir, faydaları neler?
Toplum içerisinde ağız sütü olarak bilinen kolostrum, hamileliğin ilk günlerinde salgılanan sarımsı bir süttür.
Mümkünse bebeğin vücuduna alacağı ilk besin kolostrum olmalı.
Peki, bu kolostrum neden bu kadar önemli?
Vitamin ve minerali yüksek olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir.
Virüs ve bakterilere karşı kalkan görevindedir.
Bebeğin bağırsağındaki ilk katı dışkının atılmasını kolaylaştırır.
Çocukların boy atmasını sağlar.
İltihaplanmalara karşı koruyucudur.