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Kolostrum nedir, faydaları neler?

  • Toplum içerisinde ağız sütü olarak bilinen kolostrum, hamileliğin ilk günlerinde salgılanan sarımsı bir süttür.

  • Mümkünse bebeğin vücuduna alacağı ilk besin kolostrum olmalı.

  • Peki, bu kolostrum neden bu kadar önemli?

  • Vitamin ve minerali yüksek olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • Virüs ve bakterilere karşı kalkan görevindedir.

  • Bebeğin bağırsağındaki ilk katı dışkının atılmasını kolaylaştırır.

  • Çocukların boy atmasını sağlar.

  • İltihaplanmalara karşı koruyucudur.