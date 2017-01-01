Klima kullanımına dikkat!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, yazın klima çarpmalarına karşı uyarılarda bulundu.
Klimanların, adeta iki ucu keskin bir bıçak olduğunu söyleyen Ulusoy, "Yazın tabii ki klima ortamı serinletiyor ve cennet gibi bir ortam sağlıyor, ama adeta iki ucu keskin bıçak gibidir.
Klima kullanımındaki en önemli püf nokta, yüzümüze ve bedenimize direk vurmasıdır. Uyuduğunuz odada mümkünse, uyumadan önce klimayı çalıştırmak ve uyurken kapatmak doğrudur.
Eğer çok sıcak zamanlarda mecburen klimayla uyuyorsak, direk olarak bedenimize üflemesin ve mümkünse soğuk havanın hareket edeceği hava koridorunda bulunmayın. Klimalar, ayrıca havayı kuruttukları için burun tıkanıklığını da artırabilir" dedi.
Yazın kuru havada burun kanamalarının daha sık görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Seçkin Ulusoy sözlerine, "Özellikle tansiyon yüksekliği olanlar, gelişme çağındaki çocuklar, son üç ayındaki gebeler ve alerjik bireylerde burun kanamaları daha sık görülür. Bundan dolayı, risk grubunda olup kanama eğilimi olan çocuklar, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanan kalp ve damar rahatsızlığı bulunanlar, gebeler ve tansiyon güneşin bunaltıcı olduğu günün en sıcak saatlerinde, mümkün olduğunca serin ve gölge ortamında kalmalıdır" diye devam etti.
Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir? - Ellerinizi sık sık yıkayın. Yıkarken sabun ya da antiseptik solüsyonları tercih edin. Özellikle çocukları etkileyen ve sık görülen rotavirus ishallerinden korunmak için çeşme sularının kaynatılması, ishal salgılarının olduğu dönemlerde koruyuculuğu yüksek bir işlemdir. Saçları mümkün oldukça kurutarak dışarı çıkın. Dondurma ve benzeri soğuk yiyecekleri yedikten sonra mutlaka ılık su için. Havuz ve denizlerden bulaşan kulak enfeksiyonları, yaz tatilini zehir edebilir. Havuzlar, açık denizlere göre daha tehlikelidir. Uzun süre hijyenik olmayan havuzda kalmak ve kulak çubuğu gibi aletler kullanmak, dış kulak yolu temizliğine bağlı oluşan hastalıklara zemin hazırlar. Havuzdan bulaşabilecek kulak enfeksiyonlarından korunmanın temel püf noktası, dış kulak yolunun nemli kalmaması yoluyla florasının korunmasıdır.