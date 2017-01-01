Kızartma yağını işte böyle saklamalısınız!

Genellikle sebze ve et yemeklerinde tercih edilen kızartmalar, aşırı yağ istediği için her defasında yeni bir yağ kullanmak bütçeyi zorlayabilir.
Bu sebepten yağların düzgün ve koşullara uygun şekilde saklanması gerekir. Bazı püf noktalara dikkat ederek kızartma yağlarını sağlığınıza zarar vermeyecek şekilde muhafaza edebilirsiniz. İşte kızartma yağlarını sağlıklı saklama koşulları…
Kızartma yağını sağlıklı bir şekilde saklamanın ilk koşulu yağın iyice soğumasını beklemektir. Aynı zamanda soğumuş olan yağı temiz bir tülbent yardımıyla süzüp saklamaktır. Bu maddeleri süzmediğiniz zaman vücuda girdiğinde kanserojen etki oluşturur ve ileride kanser hastalığının gelişmesine sebep olabilir.
Kullanmış olduğunuz kızartma yağını muhakkak cam kavanozda saklamanız gerekir. Demir, bakır tencere veya kap içerisinde saklanan kullanılmış yağlar bu cisimlerle farklı tepkimeye girer. Bu durum ilerleyen zamanlarda kanser ve kalp damar hastalıklarının gelişmesine sebep olabilir.
Cam kavanoza süzmüş olduğunuz kullanılmış yağı, dışarıda değil dolapta saklamanız gerekir. Çünkü ışık, yağda oksitlenmeye sebep olacağından besin zehirlenmelerini beraberinde getirebilir.