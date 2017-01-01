Kıyamet silahı HAARP nedir?

H.A.A.R.P projesi nedir, depreme neden olup iklimleri değiştirebiliyor mu? Nikola Tesla'nın kıyamet silahı gerçek mi oluyor? HAARP projesi yani orjinal adı ile High Frequency Active Auroral Research gizemlerle dolu bir proje. Kıyamet komplo teorilerinin baş sırasına yerleşen H.A.A.R.P bir deprem silahı olarak niteleniyor. İklimleri değiştirebilen H.A.A.R.P projesi ünlü bilim adamı Nicola Tesla'nın FBI tarafından el konulan çalışmalarından yola çıkılarak yapıldı. Türkçe manası Yüksek Frekans Aktif Auroral Araştırma Programı olan H.A.A.R.P adından da anlaşılacağı gibi yüksek frekansla ilgili bir program. Bu proje uzun yıllardan beri, Alaska'da Gakona askeri üssü yakınlarında, ABD Hava ve Deniz Kuvvetlerince gerçekleştiriliyor.
Peki H.A.A.RP depreme neden olur mu? HAARP'ın LEF dalga frekansları iyonosfere gönderildiğinde dalgalar dünyaya doğru yansıtılarak toprağın ve okyanusun içinden geçiyor. Bilim adamları, ELF dalgaları kasıtlı ya da kazara bir fay hattına yönlendirilirse korkunç korkunç depremler meydana gelebileceğini söylüyor.
H.A.A.R.P nedir? : HAARP, yüksek frekansta yüksek enerji çıkışları ile iyonosferin ısıtılması ve burada bir takım değişimler yapılarak etkilerinin incelenmesi için başlatılmış bir projedir. Kullanılan frekans aralığı 2.8-10 MHz arasıdır. Çıkış gücü ise resmi kaynaklarda 3.6 Gigawatt olarak belirtilmesine karşılık 10 Gigawatt’a çıkarılabileceği açıklanmaktadır. Bu enerji dünyadaki en büyük radyo vericisi ünvanını kazandırmaktadır. Merkezin 1 saat boyunca çalıştırılması durumunda Hiroşima'ya atılan atom bombası kadar enerji ortaya çıkaracağı hesaplanmıştır. Bu da enerjinin aslında ne kadar tehlikeli olduğunun bir göstergesidir.
HAARP, çok ilginç bir yerde konuşlanmıştır: Alaska-Gakona. Gakona’da askeri üssün yakınlarında ve kimsenin girmediği özel bir alanda tesis kurulmuştur. Peki neden burası seçilmiştir? Bunun iki temel amacı vardır.
Birincisi Alaska dünyadaki elektromanyetik kuşakların özel bir kesişim bölgesinde bulunmaktadır. Dünyanın elektromanyetik alanlarına müdahale edebilmek için en iyi yerdir. İkincisi ise insanlardan uzak, korunması kolay ve gözlerden mümkün olduğunca uzak bir yer olmasıdır. Gakona daki bu merkezde 21 metre yüksekliğinde 180 adet kule üzerinde cross dipol anten inşa edilmiştir.
HAARP sisteminin bulunduğu bölge uçuşa yasak alan ilan edilmiş ve tüm sivil uçuşlara kapatılmış. Askeri tesis statüsü bulunan yerde 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kuleler yer alıyor.
HAARP deprem meydana getirebiliyor mu? : Bilim adamları H.A.A.R.P projesinin deprem oluşturmak gibi korkunç bir işleve sahip olduğunu bildiriyorlar. HAARP'ın LEF dalga frekansları iyonosfere gönderildiğinde dalgalar dünyaya doğru yansıtılarak toprağın ve okyanusun içinden geçiyor. İşte o ELF dalgaları fay hattına yönlendirildiğinde korkunç depremler ortaya çıkabiliyor.
H.A.A.R.P iklimleri değiştirebiliyor mu? : H.A.A.R.P iklimlerde değişiklik yaptığı gibi ana karaları parçalayıp yeniden şekil verme, hatta dalgaları kontrol etme imkanı bile sunuyor. Dahası H.A.A.R.P enerji kaynakları ile oynama ve insan beynine hasarlar verme gibi insanlık geleceğini tehlikeye sokan bir çok güce sahip bir silah.
3- Radar sistemlerini geliştirmek. 4- Çok geniş bir alanda ABD ordusunun haberleşmesini sağlamak. 5- Cray ve EMass süperbilgisayarlarının yardımı ile yer altının tomografik haritasını çıkarabilmek. 6- Petrol, doğalgaz ve mineral yataklarını tespit etmek. 7- Cruise füzesine benzer alçak irtifadan uçan füze ve hava araçlarını havada imha etmek.
Bağımsız bilim kaynakları ise ABD'nin kıyamet cihazının yıkıcı etkileri olduğunu bildiriyorlar. HAARP'ın bu etkileri de şöyle sıralanıyor;1- İklimleri değiştirebilir. 2- Kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir. 3- Ozon tabakası ile oynayabilir.
4- Deprem oluşturabilir. 5- Okyanus dalgalarını kontrol edebilir. 6- Dünyanın enerji kuşakları ile oynayarak insan biyolojisini ve beynini etkileyebilir. 7- Radyasyon yaymadan termonükleer patlama oluşturabilir
HAARP projesinin 1994 yılında başladığını ve 2007 yılında tamamlandığını düşünürsek yukarıdaki olayların da son 10 yılda gerçekleşmiş olması ve ABD hükümetinin bu karşıt görüşlüleri tam anlamıyla yalanlayacak bir bilgiyi yayınlamamış olması karşıt görüşlülerin şüphelerinde haklı olduğunu gösteriyor. İyonosfere yolladıkları dalgalar, kutup ışımalarına benzer bir ışıma meydana getiriyor. Bu dalgaları yönlendirdikleri yerde, yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birini gerçekleştirebiliyorlar.
H.A.A.R.P silahı ünlü bilim adamı Nicola Tesla'nın FBI tarafından el konulan çalışmalarından yola çıkılarak yapıldı. Peki kıyamet silahının mucidi Nikola Tesla kimdir? 10 Temmuz 1856 da bugünkü Sırbistan’ın Similjan kasabasında doğdu. Bilim dünyasının en önemli Fizikçisi olarak kabul edilen Nikola Tesla, elektriğin kablosuz taşınabilmesinin mucididir. 1943 yılında ABD'de ölen Nikola Tesla, ABD vatandaşı olmuştur.
ANNESİ DE MUCİTTİ : Tesla'nın annesi okuyup yazamamasına karşın, halk arasında pratik ev gereçleri mucidi olarak bilinirdi.Babası her zaman papaz olmasını istiyordu, Tesla ise mühendislik okumayı istiyordu. Tesla ölümcül bir hastalık sırasında, mühendislik okursam çok daha iyi olurum demiş, babası da onu kıramamıştır. Annesinin de desteğine sahip olan Tesla, fizik ve matematikte bilgisini arttırırken Graz'daki Politeknik okuluna girdi ve Prag Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Yabancı teknik yapıtları okuyabilmek için, orada, yabancı dil kursunu sürdürdü. Anadili olan Sırpça ve ailece bildikleri Almancaya ek olarak İngilizce, Fransızca ve İtalyancayı da öğrendi.
TESLA SOYADINI KENDİSİ BULDU : Nikola ailedeki beş çocuktan biriydi. İlk soyadı Draganic olup daha sonra reşit olunca bu soyadını kullanmak istemediği için mahkemeye başvurup Tesla olarak değiştirmiştir. Nikola Tesla'nın 5 yaşındayken 12 yaşında olan ağabeyi attan düşüp ölmüştü. Bu kazaya Nikola Tesla'nın sebep olduğu söylenir. Ağabeyini henüz çocukken kaybettiği için Nikola Tesla'da birçok takıntı oluşmuş ve şizofreniye yakın belirtiler göstermiştir.
NİKOLA TESLA EVLENDİ Mİ? : Nikola Tesla hiç evlenmemiştir. Bekar olmasının bilimsel yeteneklerine yardımcı olduğunu düşünüyordu. Not alma alışkanlığı edinmemişti. Her zaman tüm araştırma ve deneylerine ait tüm bilgiyi aklında tutabildiğini iddia ediyordu. 150 yıl yaşamaya kararlı olduğunu ve 100 yaşının üstüne eriştiği zaman, araştırma ve deneyleri sırasında topladığı bütün bilgiyi etraflıca anlatarak, anılarını yazacağını söylerdi.
NOBEL'İ REDDETTİ: Nikola Tesla'nın kendine özgü bir tutarsızlığı da, kendisine iki şeref unvanı verildiği zaman ortaya çıktı. Birini reddetti. 1912'de Nikola Tesla ve Thomas Edison'un 40.000 dolarlık Nobel Ödülü'nü paylaşmaya seçildikleri açıklandı. Nikola Tesla, bu ödülü de reddetti. Her nasılsa, Thomas Edison'u sevenler tarafından kurulan AIEE Edison madalyasını 1917'de Nikola Tesla'ya layık görüldüğünde, bunu kabul etmeye yanaşabildi.
DUYULARI AŞIRI HASSASLAŞMIŞTI : Beş duyusunun aşırı hassaslaşması ve bundan dolayı çektiği sıkıntılar konusunda şöyle demiştir; "Yakından ve uzaklardan gelen kükreyen sesler beni korkuya sürüklüyordu ve bunların ne olduğunu bir türlü ayırt edemiyordum. Güneş ışınlarının önü periyodik olarak kesildiğinde bu beynim üzerinde öylesine büyük bir güç alanı oluşturuyordu ki kendimden geçiyordum. Bir köprü ya da bunun gibi bir yapının altından geçebilmek için tüm irademi zorlamam gerekiyordu çünkü kafatasım üzerinde dayanılmaz bir basınç hissediyordum. Karanlıkta bir yarasa kadar duyarlı olabiliyordum, metrelerce uzaklıktaki bir nesnenin varlığını alnımda hissettiğim bir ürperti sayesinde fark edebiliyordum...
NİKOLA TESLA'NIN ÖLÜMÜ : Sıradışı bir karaktere sahip olan Tesla, para yönetiminde hiçbir zaman başarılı olamadı. Hayatının son yıllarını borçlarından kaçmak için sürekli otel değiştirerek geçirdi. 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New Yorker Oteli'nin bir odasında kalp yetmezliği sebebiyle hayata veda etti. Ölmeden önce teleforce silahı adını verdiği bir çalışma yürütmekte olan Tesla'nın bütün dokümanlarına ABD hükümeti tarafından el konuldu.