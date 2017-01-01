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Kıyamet korkusundan bakın ne yaptı!

  • ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı. İşte o sığınak...