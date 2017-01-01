Kıvırcık doğurganlığı artırıyor
Göbek salataya göre 2 kat daha fazla protein, 3 kat daha fazla K vitamini, 4 kat daha fazla demir ve 17 kat daha fazla A vitamini barındıran kıvırcık için uzmanlar,
Bu zengin içeriğinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı kalkan vazifesi gördüğünü belirtiyor.
Kıvırcığın faydaları neler?
Doğurganlığı arttırarak çocuk sahibi olma ihtimalini arttırıyor.
İltihaplı hastalıklara karşı koruyucudur.
Lösemiye ve göğüs kanserine çok iyi geldiği bilinir.
Tokluk hissi vererek, kilo alımını önler.
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
Kemik ve kas hastalıklarına karşı korur.
Uykuya dalmayı kolaylaştırır.
Katarakt gibi göz bozukluklarına iyi gelir. Cildin güzelleşmesini sağlar.
Erken yaşlanmayı önler.