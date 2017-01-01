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Kıvırcık doğurganlığı artırıyor

  • Göbek salataya göre 2 kat daha fazla protein, 3 kat daha fazla K vitamini, 4 kat daha fazla demir ve 17 kat daha fazla A vitamini barındıran kıvırcık için uzmanlar,

  • Bu zengin içeriğinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı kalkan vazifesi gördüğünü belirtiyor.

  • Kıvırcığın faydaları neler?

  • Doğurganlığı arttırarak çocuk sahibi olma ihtimalini arttırıyor.

  • İltihaplı hastalıklara karşı koruyucudur.

  • Lösemiye ve göğüs kanserine çok iyi geldiği bilinir.

  • Tokluk hissi vererek, kilo alımını önler.

  • Tansiyon ve kolesterolü düşürür.

  • Kemik ve kas hastalıklarına karşı korur.

  • Uykuya dalmayı kolaylaştırır.

  • Katarakt gibi göz bozukluklarına iyi gelir. Cildin güzelleşmesini sağlar.

  • Erken yaşlanmayı önler.

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