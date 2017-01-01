Kilo vermek istiyorsanız bu alışkanlıklardan vazgeçin!
Yazın ortasına gelmenize rağmen hala fazla kilolarınızı veremediniz mi? Kilo verememenizin sebebigün içinde farkında olmadan yaptıklarınız olabilir. Uzun zamandır dikkatli beslenmenize ve düzenli egzersiz yapmanıza rağmen kilo alıyor olabilirsiniz.
Gün içinde fark etmeden yaptığınız bazı alışkanlık kilo vermek yerine almanıza sebep olur. İşte durduk yere kilo almanıza neden olan 5 günlük alışkanlık...
1. Aşırı uyku - Az uyku iştahı artıran stres-tepki hormonunun etkisini çoğaltır. Bununla birlikte aşırı uyku da iyi değildir.
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, günde 10 saatten fazla uyumak, vücut kitle indeksinin yükselmesine neden olabilir. Doktorların tavsiye ettiği uyku süresi ise 7-9 saat.
2. Daha gün doğmadan yola çıkmak - Uyanır uyanmaz odanızın perdelerini açın. Bir araştırma, sabahın erken saatlerinde çıkan mavi ışık dalgalarının metabolizmayı hızlandırarak vücudun uyanmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Vücut kitle indeksinizi etkilemek için 20-30 dakika gün ışığı almanız yeterli olacaktır.
3. Dağınık yatak - ABD Ulusal Uyku Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, yataklarını toplayan kişilerin genel olarak iyi uyduklarını ortaya çıkardı.
4. Tartılmayı unutmak - Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar her gün tartılmanın kilo vermeyi teşvik ettiğini söyledi. Sabahları uyanıp tuvalete girdikten sonra, bir şey yemeden veya içmeden teraziye çıkmak gerekir. Uyku sürecinde su kaybettiğiniz için en doğru sonucu bu şekilde alırsınız.
5. Kahvaltıyı geçiştirmek - Tel Aviv Üniversitesi araştırmacıları, sabahları lezzetli bir kahvaltı ile kendinizi şımartmanız gerektiğini savunuyor. 600 kalori yağsız protein, karbonhidrat ve biraz tatlı içeren bir kahvaltı, günlük diyet planını kolaylaştırır.Kaynak: Posta