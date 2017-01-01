Kestane balı kabızlığa şifa oluyor

Kestane balı, çiçek balına göre daha koyu renkli ve çiçek balının 2 katı fazla demir içerir.
Arıların haziran ayının başlamasıyla kestane çiçeklerinden elde ettikleri baldır. Koyu kahve renkli, koyu kıvamlı, tatlı keskin, buruk, biraz acı, kestaneye özgü tadı ve kokusu olan bu bal mikrop öldürücü etkiye sahiptir.
Soğuk kış günlerinin sert havaları nedeniyle boğaz enfeksiyonlarının çok görüldüğü dönemler atlatıldığında maalesef arda kalan sorun, sürekli kendini gösteren bir türlü bitmek bilmeyen öksürüktür. Bazen sadece tek çözüm haline gelen bal-toz karabiber karışımı ile birkaç gün içinde bu öksürük giderebilir.
Bağışıklığı güçlendirir, hazmı kolaylaştırır.
Kestane balı, antioksidan yani vücuttaki oksidatif süreçleri durduran bir nevi paslanmayı önleyici özelliğe sahiptir. Bu nedenle akciğer hastalıklarına iyi gelir.
Antioksidan özelliği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Bağırsak gazına iyi gelir.
Hazmı kolaylaştırır.
Bal bir tür karbonhidrattır.
Bu nedenle bağırsaklarda su tutucu etkiye sahiptir. Böylece kabızlığa iyi gelir.
Kan şekerini artıcı etkisi nedeniyle acıktırıcı yani iştah açıcıdır.