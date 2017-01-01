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Kediler şehri 'İstanbul'
Reuters'tan Goran Tomasevic, İstanbul'un kalabalığına ve temposuna rağmen her fotoğrafa girmeyi başaran kedilerini fotoğrafladı.
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