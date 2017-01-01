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Katar'a askeri sevkiyat

  • Katar Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından oluşan yeni bir grubun başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığını açıkladı.

  • Açıklamada söz konusu güçlerin Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki birliklere katılacağı ve Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon gücünü artırmak için tatbikatlara katılacağı ifade edildi.

  • Söz konusu güçlerin Katar ile Türkiye arasında imzalanan ortak savunma anlaşması kapsamında ülkeye geldiği kaydedildi.

  • TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması" 15 Haziran 2015'te yürürlüğe girmişti.

  • TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması" 15 Haziran 2015'te yürürlüğe girmişti.

  • TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti.

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