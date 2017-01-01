Karpuzu çekirdekleriyle yiyin! Çünkü...

Beslenme uzmanı Selma Uçar'ın verdiği bilgiye göre karpuz aç karnına ve çekirdekleriyle birlikte yenildiğinde böbreklere ve kalbe muhteşem faydaları oluyor.
Uzmanlara göre karpuzun en kıymetli kısmı çekirdekleri. Karpuz çekirdeği içinde bulunan 'cucurbocitrin' adlı madde kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Bunun için karpuzun çekirdeklerini dişlerinizle kırarak tüketin. Böyle yenildiğinde karpuzun içindeki likopen maddesi kalp krizinden koruyor.
Karpuz çekirdeğinin faydaları şu şekilde: Karpuz çekirdekleri vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitleri karşılar.
Günlük ortalama 100 gramlık karpuz çekirdeği tüketimi çok iyi miktarda magnezyum ihtiyacını karşılar.
Karpuz çekirdekleri kalp damar hastalıklarına ve hipertansiyona iyi gelir.
Karpuz çekirdekleri cilt sağlığı için faydalıdır.
B vitamini açısından karpuz çekirdekleri zengindir. Karpuz çekirdeği, sinir sitemini ve bağışıklık sitemini güçlendirirler.
Karpuz çekirdekleri diyabet hastalarına da iyi gelir. Bir litre suda 45 dakika kaynatılarak günde bir bardak şeklinde tüketilebilir.
Karpuz çekirdekleri hafızayı kuvvetlendirir.
Karpuz çekirdekleri akne hastalığına iyi gelebilir, cildi yumuşatır.
Karpuz kabuğunun bu faydaları dışında saç sağlığı için faydaları vardır. Karpuz çekirdeği, saçların kırılmasını engeller ve saç dökülmesine çözüm olabilir.
Karpuzun yüzde 92’si su, yüzde 6’sı şekerden oluşur. Karpuz C vitamini, A vitamini ve betakarotenler açısından iyi bir kaynaktır. 150 gram karpuz, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 24.3’ünü, A vitamini gereksiniminin yüzde 11’ini karşılar.
Karpuz ayrıca enerji üretimi için gerekli olan B, B1, B6 vitaminleri, magnezyum ve potasyum açısından da zengin bir kaynaktır. Büyük miktarı su olduğu için kalori değeri düşük olan karpuzun, 200 gramında yaklaşık 50 kalori vardır. Bu sebeple kalori başına alınan besin öğesi miktarı fazladır.
Karpuz domateste de fazlaca olduğu bilinen ve kansere karşı koruyucu bir antioksidan olan likopen içeriği açısından liderdir. Bu güçlü antioksidanlar vücutta biriken serbest radikallerle savaşarak kanser oluşumuna karşı koruyucu etki gösterirler.
Karpuz zengin A,C vitamini betakaroten ve likopen içeriğiyle kolon, meme kanseri, akciğer, prostat kanseri ve yaşa bağlı gelişen görme bozukluklarına karşı koruyucu etki gösterir. Osteoartrit, römotoidartrit ve astım hastalıklarının bazı semptomlarını hafifletirler.