Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Karınca yuvasında sıra dışı deney

  • Avustralya'ya ait bir tür olan et yiyen karınca yuvasına 200 kilogram alüminyum döken sanatçılar, devasa kütleyi kaldırmak için vinç yapmak zorunda kaldı. Deneyin sonunda, ortaya karıncaların oluşturduğu sanat eserlerine benzeyen koloni çıktı.

  • İşte o ilginç kareler...