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Karavan severler bu araçlara bayılacak!

  • Karşımızda ise 2 farklı karavan tipi var. Biri, pikap olması sebebiyle şaşırtıcı. Fiyatı da dudak uçuklatan cinsten. Diğeri ise adeta yürüyen lüks.

  • PİKAPTAN KARAVAN OLUR MU?

  • Daha önce eve çevrilen birçok araç gördük. Artık oyuna pikaplar da girdi.

  • Geçtiğimiz ay benzer bir yapıda karşımıza çıkan Toyota Hilux Expedition V1‘in ardından bu kez Ford F-550 kaplumbağa timsali kullanıcıların evlerini yanlarına getiriyor.

  • Amerika merkezli Earth Roamer ekibi tarafından geliştirilen projede dört tekerlekten çekiş altyapısı ve sekiz silindirli turbo dizel motoruyla bir F-550 bizleri karşılıyor.

  • XV-LTS olarak adlandırılan araçta yaklaşık 340 litre su ve yakıt taşıma kapasitesi sunuluyor.

  • Tüm ekipmanlarıyla 1.450 kilometre civarında menzil vadeden araçla su ve benzin istasyonu bulunmayan bölgelerde de kullanıcılar uzun bir süre konaklama yapabilme ayrıcalığına sahip.

  • Karavan bölümü kompozit yapıda tek parça olan araçta güneş enerji panelleri de es geçilmemiş.

  • Genel yapıda karavanda ihtiyaç duyulan hemen her bölümün yer aldığı içeride yatak, buzdolabı, ocak ve banyo gibi olmazsa olmaz parçalar yer alıyor.

  • Albenisini artıran en büyük donanım ise barbekü kısmı.

  • Bu anlamda da kullanıcıları mutlu edecek bir yapıya sahip olan XV-LTS’nın dış arka tarafında konumlandırılan barbeküyle birlikte kullanıcılar istedikleri her yerde mangal yapabiliyor.

  • Buraya kadar her noktasıyla fazlasıyla tatmin edici olan projenin fiyatıysa doğrusun söylemek gerekirse standartların çok üzerinde.

  • Earth Roamer ekibinin proje için belirlediği etiket fiyatı 438.000 dolardan başlıyor.

  • BİR KASADA İKİ ARAÇ

  • Mercedes’in askeri koşulları baz alarak geliştirdiği ekstrem aracı Zetros sırtına yüklenen ev ile zorlu koşullara meydan okuyor.

  • Mercedes’in Zetros 6×6 modeli üzerine geliştirilen bir karavan projesi olan bu çalışma, kullanıcısının çeşitli şartlarda, zeminde ve mevsimde en yakın arkadaşı olmak için yola çıkıyor.

  • Mercedes’in zorlu koşullarda gerçekleşen olaylara müdahale aracı olarak nitelendirebileceğimiz aracı Zetros, doğal afetlerde kurtarma ve askeri bir araç olarak kullanılıyor.

  • Kaputunun altında 7,2 litre hacimli ve altı silindirli bir motorun görev yaptığı bu canavar 326 beygir güç, 1300 Nm tork ve 90 km/s‘lik maksimum sürat değerlerine sahip.

  • Altyapısında üç adet kilitli diferansiyelin kullanıldığı araçta güç transferi altı tekerlekten çekiş yoluyla yapılıyor.

  • Dağ evini andıran bir iç yapının içerisinin elektriği jeneratör ve tavana konumlandırılan güneş panelleri üzerinden temin ediliyor

  • ATV‘nin de dahil olabileceği garajla sıra dışı kelimesinin sınırlarını zorluyor.

  • Bundan sonrasında bir evde ihtiyaç duyulan birçok detayı beraberinde getiren araçta duş, mutfak, yatak, odası, iki adet televizyon, ısıtmalı zemin gibi oldukça başarılı tasarlanmış bölümlere yer veriliyor.

  • Kaynak: LOG