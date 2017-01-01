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Kanyonda nefes kesen kurtarma operasyonu

  • Karabük’ün Safranobolu ilçesinde Yacı Kanyonu’nda dün suya atladığı sırada kayaya çarparak yaralanan Erdal Yalçın ile ona refakat etmek için yanında kalan 2 arkadaşı,16.5 saat sonra helikopter ile kurtarıldı.

  • İstanbul Canyoning Team Topluluğu’ndan 15 kişilik grup, dün Safranbolu’daki Konar Köyü Onçatal mevkisinde bulunan Yacı Kanyonu’nda geziye çıktı.

  • Yaklaşık 100 metre derinliği bulunan kanyona inen grup kayanın üzerinden buradaki suya atlamak istedi.

  • Erdal Yalçın, saat 1700 sıralarında suya atladığı sırada kalçasını kayaya çarparak yaralandı.Erdal Yalçın, arkadaşları Nurcan Köseve Erdoğan Bakır’ın yardımıyla sudan çıkarıldı.

  • Cep telefonu çekmediği için diğer 12 kişilik grup yardım getirmek için yaklaşık 3 saat kanyon çıkışına kadar yürüdü.

  • Burada cep telefonuyla jandarmaya haber verildi.Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

  • Fakat kanyondaki arazi koşullarının zor olması ve havanın kararması sebebiyle kurtarma çalışması yapılamadı.

  • Bunun üzerine sabah 08:00’de Ankara’dan askeri helikopter geldi. Kanyona inen helikopterdeki jandarma muhabere arama kurtarma timinden 2 kişi halatla yaralının bulunduğu yere indi.

  • Yaralı Erdal Yalçın, sedyeye konulup halatla helikoptere çekildi.

  • Ardından gece boyunca ona kanyonda refakat eden arkadaşları Nurcan Köse ve Erdoğan Bakır, halatla helikoptere çekildi. 3 kişi, yaklaşık 16.5 saat sonra kanyondan kurtarıldı.

  • Helikopter, Bartın Üniversitesi’ndeki piste indi. Erdal Yalçın ve iki arkadaşı ambulansla helikopterden alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.