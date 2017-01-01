Kanseri yenip futbola geri döndüler!

İşte ölümcül ya da kariyeri tehlikeye atan hastalıkları yenip, geri dönen futbolcular ve antrenörler; YERAY ALVAREZ | Geride bıraktığımız sezonda testis kanseri teşhisi konulan Yeray, geçen sezon operasyon geçirmiş ve sahalara Barcelona maçı ile geri dönmüştü.
Sezon sonunda yapılan kontrollerde Alvarez'i testis kanseri yeniden yakaladı. Takımının sezon öncesi kampına katılamayan oyuncu için bütün takım arkadaşları saçlarını kazıttı.
ERIC ADIBAL | Mart 2011'de karaciğer kanseri teşhisi konulan Adibal, daha sonra yeni bir karaciğer ile sahadaki yerini aldı. Barcelonalı Carles Puyol'un UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını onunla birlikte kaldırması hala unutulmuyor.
THIAGO SILVA | Henüze 20 yaşında tüberküloz teşhisi konulan ve durumunun kritik olduğunu öğrenen Thiago Silva, doktorların futbolu bırakması önerisini dinlemedi ve futbol tarihinin en önemli savunmacılarından biri oldu.
JONAS GUTIERREZ | Son yılların en bilinen hikayelerinden birinin kahramanı olan Gutierrez, Newcastle'da oynadığı dönemde testis kanseri nedeniyle futbola ara verdi. İyileşip geri döndüğünde ise Newcastler biten kontratını yenilemedi.
DARREN FLETCHER | Seneler boyunca Manchester United formasını terleten Darren Fletcher'a bağırsak ve kolonunda ortaya çıkan bir hastalık olan ülseratif kolit teşhisi konuldu. Bir süre futbola ara veren Fletcher sağlıklı bir şekilde West Brom forması giyiyor.
ANTONIO CASSANO | Milan'da forma giyerken akut serebral teşhisi koyulan Antonio Cassano beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Beyin ameliyatının ardından ise 2011 kışında kalp ameliyatı geçiren Cassano, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya forması giydi.
CARLOS ROA | 1998 Dünya Kupası'nın kahraman kalecisi, aynı zamanda testis kanserini yenip sağlığına kavuşup futbola geri dönerek de kahraman oldu.
IVAN KLASNIC | 2007 senesinde Werder Bremen forması giyerken Klasnic böbrek yetmezliği nedeniyle ameliyata girdi. Annesinin böbreğini alan Klasnic'in, vücudun böbreği reddetmesi nedeniyle futbola dönüp dönmeyeceği belli değildi. Klasnic, Mart 2007'de babasının böbreğini aldı ancak ilk maçına Kasım 2007'de çıkabildi.
GERMAN BURGOS | Boğa lakaplı Atletico Madrid yardımcı antrenörü Burgos'a 2003 senesinde böbrek kanseri teşhisi konuldu. Ancak Boğa, oldukça hızlı bir şekilde sahadaki görevine geri döndü.
ALAN STUBBS | Celtic ve Everton formalarını başarılı bir şekilde giyen Stubbs'a, 1999 yazında testis kanseri teşhisi konuldu. O yıl takımında yer alan Stubbs ertesi sene bir kez daha kanser ile baş etmek zorunda kaldı. Yine kanseri yenmesinin ardından ise Everton'a gitti.
LUBOSLAV PENEV | 1994 senesinde testis kanseri teşhisi konulan Penev'in, hastalığını atlatması 4 senesini aldı. Penev, kanser ile mücadele ile geçen 4 senenin ardından Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası'nda Bulgaristan forması giydi.
JOSE MARIA BULJUBASICH | Arjantinli Buljubasich'e 2006 senesinde beyninde tümör olduğu söylendi. O da önce tümörü yendi, ardından Universidad Catolica de Chile forması ile şampiyonluk yaşadı.
JOSE FRANCISCO MOLINA | Eski Atletico Madrid ve Deportivo La Coruna kalecisi Molina, testis kanserinin kendisini durdurmasına izin vermedi ve operasyonundan sadece aylar sonra ilk maçına çıktı.
SERGIO ARAGONESES | Aragoneses, hem 2005 hem de 2007 senesinde kanseri yendi.
JUAN CARLOS BAZALAR | Mide kanseri teşhisi konulan Bazalar, hemen ameliyat oldu ve sürpriz bir şekilde kısa sürede sahalara döndü.
ARJEN ROBBEN | Henüz 20 yaşında testis kanseri olduğunu öğrenen Arjen Robben, ardından geçen senelerde dünya futbolunun en önemli futbolcularından biri haline geldi.
MARIO GOTZE | Şubat 2017'de miyopati teşhisi konulan Mario Götze, Borussia Dortmund'un Temmuz 2017'de Japonya hazırlık kampında Urawa Reds'e karşı oynadığı maçta forma giydi. Kaynak: GOAL