Kamikaze drone'un daha büyüğü geliyor!

Seri üretimine başlanan "kamikaze drone"ların ilk partisi, kasımın ilk haftasında kuvvetlere teslim edilecek.
"Kamikaze drone" ailesini genişletmeye hazırlanan Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ, daha büyük ve etkili bir sabit kanatlı kamikazedrone için kolları sıvadı. "Kamikaze drone"ların zırhlı araç ve bina gibihedeflere etki edebilecek niteliğe kavuşturulmasına yönelik de çalışmalaryapılıyor.
Türkiye'nin gökyüzündeki yeniaskerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"ların kuvvetlere ilk teslimatı,kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Projede görev alan mühendisler,"kamikaze drone" ailesinde yer alacak daha büyük ve daha etkili yeni ürün içinçalışmalarını sürdürüyor.
Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM) tarafından geliştirilen"kamikaze drone"lar, başarılı seri üretim sürecinin ardından envanterdeki yerinialıyor.
Milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone"ALPAGU", Otonom Do?ner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU", kasım ayının ilk haftasındaçeşitli kuvvetlere teslim edilecek.
"Kamikaze drone"larda yerli mühimmatlar kullanılacak. ALPAGU veKARGU'nun mühimmatları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan (MKEK) tedarikedilecek.
Tek bir er tarafından kolayca kullanılabilecek şekilde geliştirilen"kamikaze drone"ların, tim seviyesinde görev yapabilmesi öngörülüyor.
Sabit kanatlı ALPAGU'nun açık alanda, KARGU'nun ise meskun mahaldegüvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanıyor. Döner kanatlı KARGU ile birbinanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabilecek, tehdit unsurlarıetkisiz hale getirilebilecek.
"Kamikaze drone"lar, boyutları ve ses düzeyleri dikkate alındığında200 metre yükseklikten, belirlenen hedeflere karşı fark edilmedenkullanılabilecek. "Drone"ların fark edilebildikleri mesafede ise hedefin birkaçsaniyelik zamanı olacak.
Karar vericilerin görevi iptal etmesi durumunda "kamikaze drone"larhedefe yaklaşık 5 metre kala geri çağrılabilecek.
Tamamen otonom olarak görev yapabilme özelliğine sahip olsalar da"kamikaze drone"lara son görev talimatı personel tarafından verilecek.
STM, "kamikaze drone"lar, yapay zeka ve sürü teknolojilerine yönelikçalışmalarına da devam ediyor. Bu konularda yoğun Ar-Ge ve ürün geliştirmeçalışmaları yapan STM, "kamikaze drone" ailesine gelecek yıl sabit kanatlı vedaha büyük bir ürün eklemeyi planlıyor.
Bunun yanında, "kamikaze drone"ların zırhlı araç ve bina gibihedeflere etki edebilecek niteliğe kavuşturulmasına yönelik de çalışmalaryapılıyor.
"Kamikaze drone"lar, ileride genel maksatlı kesif ve gözetlemegörevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazılımı, otonom zeka veharekat kabiliyetleriyle donatılan TOGAN ile birlikte önemli sorumluluklarüstlenecek.
Belli aralıklarla aynı anda uçurulacak TOGAN'larla geniş bir alandahakimiyet sağlanabilecek. TOGAN'ların toplayacağı istihbarattan hareketlebelirlenecek hedeflere "kamikaze drone"larla müdahale edilebilecek.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, MKEK ve STM, aynı zamanda "kamikazedrone"lara yönelik sertifikasyon süreci de yürüttü. Süreç sonunda kamikazelerinçeşitli emniyet standartlarını taşıdığı taraflarca mutabakat altına alındı. Ürün,personele emniyetle kullanılabilir şekilde verilecek.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, MKEK ve STM, aynı zamanda "kamikazedrone"lara yönelik sertifikasyon süreci de yürüttü. Süreç sonunda kamikazelerinçeşitli emniyet standartlarını taşıdığı taraflarca mutabakat altına alındı. Ürün,personele emniyetle kullanılabilir şekilde verilecek.
Güvenlik güçleri için bir anlamda yeni silah anlamına gelen "kamikazedrone"lar için eğitim süreci de olacak. Ürün tedariğine yönelik sözleşmeçerçevesinde başta saha olmak üzere çeşitli düzeylerde kullanıcı eğitimlerigerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam edilecek.
Kullanım kolaylığı ürün geliştirme sürecinde de en önemli unsurlardanbirini oluşturdu. "Kamikaze drone"lar personele ilave görev yüklemeyecek, çokkolay kullanılabilecek, komplike eğitimler gerektirmeyecek şekilde tasarlandı.