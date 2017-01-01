Kalp çarpıntısı şikayetiyle acile gitti, parmaklarını kestiler!
Joei Smith, geçtiğimiz Aralık aynın son günlerinde bir grip atlattı. Sporu çok seven 33 yaşındaki adam, grip olduğu sürede spora ara verdi. Halsizlik hissi ve baş dönmesi yaşayınca acile gitti. Doktorların dediklerini duyunca kulaklarına inanamadı.
Spor yapmayı çok seven 33 yaşındaki Joei Smith, 2017 yılının son günlerinde grip atlattı.
Kasım ayında atlattığı gribin arkasından, 29 Aralık'ta iş yerindeyken kendini halsiz hissetti. Biraz toparlayacağını düşünerek hava almaya çıktı ve yürüyüş yapmak istedi. O sırada baş dönmesi yaşadı. Patronu, Smith'e bayılacak gibi durduğunu söyledi.
Dinlenmek için evine giden genç adam, ateşlenmeye başladı. Ardından kalp çarpıntısı yaşadı.
Bunların üzerine, Smith soluğu acilde aldı. Teksas'ta gittiği hastanenin doktorları yaşamak için 24 saati kaldığını söylediler.
Kan basıncı yükselen Smiyh'in organları hızla iflas ediyordu. Doktorlar arkadaşlarına genç adamın ailesini aramaları gerektiğini çünkü 24 saat içinde ölebileceğini söyledi.
Smith ve arkadaşları duydukları karşısında şoke oldular. Yapılan testler sonucunda, griple beraber böbrek iltihabı, zatürre ve kanında mikrop olması yüzünden bu hale geldiği anlaşıldı.
Kan basıncının bozulması yüzünden parmaklarına kan akışı sağlanamadı ve el - ayak parmaklarının kesilmesi gerekti.
Smith, bu duruma rağmen hayatta olduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Baş dönmesi ve kalp çarpıntısı ile acile giden adam, Eğer birkaç saat daha bekleseydim şuan burada olamazdım. dedi.