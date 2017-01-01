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Kaju depresyona iyi geliyor!

  • Kaju fıstığı, hemen her kuru yemişçide bulabileceğiniz fakat yararlarının tam da bilinmediği bir kuru yemiş.

  • Anavatanı Brezilya, Tanzanya gibi ülkeler olan Kaju fıstığının bir avuç miktarı sizi depresyondan ve daha bir sürü hastalıktan kurtarabilir.

  • Kaju fıstığının zengin içeriği; selenyum, magnezyum, potasyum, çinko, bakır ve demir gibi önemli maddelerdir.

  • Günlük mineral ihtiyacınızı bir avuç kaju fıstığı yiyerek karşılayabilirsiniz.

  • Selenyum içermesi nedeniyle antioksidan üretimine katkı sağlar. Çinko sayesinde ise yumurtalıkların çalışmasını düzenler.

  • 100 gram kajuda günlük ihtiyacımız olan B6 vitaminin yüzde 30'u bulunur.

  • Kaju, yüksek oranda triptofan içerir. Bu da çocukların büyümesi ve gelişmesi, ruh hali için önemlidir. Anksiyete, depresyona ve stresi tedaviye yardımcıdır.

  • Yapılan araştırmalara göre bir avuç kaju antidepresan ilaç kadar etkili.

  • İçerisinde bulunan 'sarıcık' maddesi gözler tarafından emilir ve güçlü bir antioksidandır.

  • Kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü de arttırır.