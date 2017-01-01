Kaju depresyona iyi geliyor!
Kaju fıstığı, hemen her kuru yemişçide bulabileceğiniz fakat yararlarının tam da bilinmediği bir kuru yemiş.
Anavatanı Brezilya, Tanzanya gibi ülkeler olan Kaju fıstığının bir avuç miktarı sizi depresyondan ve daha bir sürü hastalıktan kurtarabilir.
Kaju fıstığının zengin içeriği; selenyum, magnezyum, potasyum, çinko, bakır ve demir gibi önemli maddelerdir.
Günlük mineral ihtiyacınızı bir avuç kaju fıstığı yiyerek karşılayabilirsiniz.
Selenyum içermesi nedeniyle antioksidan üretimine katkı sağlar. Çinko sayesinde ise yumurtalıkların çalışmasını düzenler.
100 gram kajuda günlük ihtiyacımız olan B6 vitaminin yüzde 30'u bulunur.
Kaju, yüksek oranda triptofan içerir. Bu da çocukların büyümesi ve gelişmesi, ruh hali için önemlidir. Anksiyete, depresyona ve stresi tedaviye yardımcıdır.
Yapılan araştırmalara göre bir avuç kaju antidepresan ilaç kadar etkili.
İçerisinde bulunan 'sarıcık' maddesi gözler tarafından emilir ve güçlü bir antioksidandır.
Kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü de arttırır.