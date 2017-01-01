Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Kağıttan bıçak üretti!

  • Basit bir kağıt parçasıyla en sert nesneleri bile kesebilen sosyal medya kullanıcısı John Heisz, farklı deneyiyle dikkatleri üzerine topluyor. İşte John Heisz'in ürettiği bıçak ve kesebildiği cisimler...