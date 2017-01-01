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İslam
Kağıttan bıçak üretti!
Basit bir kağıt parçasıyla en sert nesneleri bile kesebilen sosyal medya kullanıcısı John Heisz, farklı deneyiyle dikkatleri üzerine topluyor. İşte John Heisz'in ürettiği bıçak ve kesebildiği cisimler...