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Kabloları tasarımın bir parçası haline getirin

  • Evin her tarafına yayılmış olan elektrik kablolarından kurtulmak neredeyse imkansız. O zaman onları da tasarımın bir parçası haline getirin. İşte birbirinden güzel örnekler...