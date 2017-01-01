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Japonya’da uçuk bir icat daha! Bakın ne işe yarıyor…

  • Japonya’da uçuk bir icat daha! Bakın ne işe yarıyor… Japonya'nın Saitama prefektörlüğünde bulunan Iruma kentinde, yaşlı insanların kaybolma riskine karşı tırnaklara yapıştırılan ve su geçirmeyen QR kodları üretildi.

  • Tırnaklara yerleştirilen bu barkodlar okutulduğunda kişinin adres ve diğer kimlik bilgilerine erişilebiliyor.

  • Hafıza kaybı, Alzheimer ve ya kaybolma durumunda, yaşlıların artık kendini ifade etmesine adresini hatırlamasına gerek kalmayacak.

  • Tırnağına öncesinde yapıştırılan kod sayesinde kişinin tüm bilgilerine kolayca ulaşabilecek

  • Barkodlar, akıllı telefonlarda bulunan QR kod okuyucu ile okutulabiliyor

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