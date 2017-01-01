Japonya’da uçuk bir icat daha! Bakın ne işe yarıyor…
Japonya’da uçuk bir icat daha! Bakın ne işe yarıyor… Japonya'nın Saitama prefektörlüğünde bulunan Iruma kentinde, yaşlı insanların kaybolma riskine karşı tırnaklara yapıştırılan ve su geçirmeyen QR kodları üretildi.
Tırnaklara yerleştirilen bu barkodlar okutulduğunda kişinin adres ve diğer kimlik bilgilerine erişilebiliyor.
Hafıza kaybı, Alzheimer ve ya kaybolma durumunda, yaşlıların artık kendini ifade etmesine adresini hatırlamasına gerek kalmayacak.
Tırnağına öncesinde yapıştırılan kod sayesinde kişinin tüm bilgilerine kolayca ulaşabilecek
Barkodlar, akıllı telefonlarda bulunan QR kod okuyucu ile okutulabiliyor