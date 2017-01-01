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İtalya onu konuşuyor!

  • Roma'nın Medipol Başakşehir'den transfer ettiği milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan otoritelerden tam not aldı.

  • Ülkenin önemli gazeteleri, genç futbolcunun Juventus karşısında oynadığı futboldan övgüyle bahsetti.

  • İtalyan devi Roma'ya transfer olan Ünder, İtalya'ya sallamaya devam ediyor.

  • Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Roma'nın Juventus'la karşı karşıya geldiği mücadelede forma giyen genç futbolcu, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Dzeko'nun golünde de büyük pay sahibi oldu.

  • Oynadığı futbolla İtalyan medyasından tam not alan Cengiz için Corriere dello Sport "Ünder, Roma'yı değiştirdi" başlığını atarken şu ifadeleri kullandı:

  • "Cengiz kritik anda 2 önemli fırsat yakaladı ve Roma'nın beraberlik golünü bulmasını sağladı."

  • "Enerjik, dinamik ve başarılı oyunuyla bir kez daha göz dolduran Cengiz Ünder, Juventus maçındaki performansıyla doğru transfer olduğunu gösterdi."

  • Gazete, Cengiz'e 10 üzerinden 7 puan verdi.

  • Corriere dello Sport'un yanı sıra İtalya'nın diğer büyük spor gazeteleri de Cengiz Ünder'in başarılı performansından bahsetti.

  • La Gazzetta dello Sport, Cengiz'in maçın en başarılı isimlerinden birisi olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

  • "Girişken ve herkesi hayrete düşüren başarılı oyunu maçta farkını ortaya koydu"

  • "Doğru bir transfer seçimi olan Cengiz, Roma'nın ritmini de yükselten isim oldu."

  • "Genç futbolcu, Juventus savunmasına zor anlar yaşattı"

  • Tuttosport ise, "Sahanın her yerinde görülen isimdi. Büyük yetenek, Roma'nın beraberliği sağlayan golü atmasında önemli bir rol oynadı" değerlendirmesini yaptı.