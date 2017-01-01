İşte unutulmaz derbi sözleri!

Aziz Yıldırım: "Psikolojik üstünlüğün Galatasaray'a geçmesi için bizi 6-0 yenmesi lazım. Eğer bizi 6-0 yenemezlerse o psikolojik üstünlük her zaman Fenerbahçe'nindir"
Hasan Şaş: "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a 'Abi; bu, soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim."
Serhat Akın: "Taraftar 5 istedi 6 oldu. 10 istediler zaman yetmedi" (6-0'lık maç sonrası)
Abdurrahim Albayrak: "Fener'i yenip şampiyon olun size açık çek..."
Ergün Penbe: "Hatırlıyorum Hasan Şaş Kadıköy'de ilk derbisine çıkarken çok gergindi ve hatta istifra etmişti"
Hakan Ünsal: "Yıllardır Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetler nasıl bir psikoloji oluşturduysa G.Saraylılarda; kazandıklarına ve oynadıkları futbola inanmakta güçlük çekiyorlardı. Aldıkları galibiyette bile bir eziklik psikolojisi oluşmuştu adeta"
Mondragon: “Şampiyon oluyoruz, Şampiyonlar Ligi kazanıyoruz, Kupada yeniyoruz ama onların sahasında hiç yenemiyoruz. Beraberlik bile yok. Her zaman mağlup, mağlup, mağlup. Birisi bana ‘Şampiyon olmayacaksın ama Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yeneceksin’ dese, ‘tamam’ derim”
Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen (2012): 10 yıldır Kadıköy'de maç kazanamayan Galatasaray bizi bu defa da mağlup edemezse herhalde galip gelmek için 10 yıl daha bekler...
Ahmet Çakar: "Bu gece Galatasaray'ın bittiği gecedir. Galatasaray artık ananızın ligine hoş geldiniz. 10 kişi kalan rakibe karşı Mancini oyuncusuna 'yerde yat vakit geçir' diyorsa bu ülkenin en büyüğü Fenerbahçe'dir."
Ömer Çavuşoğlu: "Galatasaray maçları 3 neticelidir: 2-0, 4-0, 6-0"
Mesut Bakkal: (Derbi için ne diyorsunuz sorusuna) "Maç iptal olur"
Rüştü Reçber: "Toplumlar bayramları nasıl karşılarsa, camia olarak biz de Galatasaray maçlarını bayram ilan ederiz."
Tarık Hodzic: "Maçtan bir gün önce stada gittim. Yanımda menajerim vardı. 'Bugün kimin maçı var' diye sordum. Bana, 'Onlar sizin yarınki maçınızı bekliyor' dedi. Stadyum bir gün öncesinde dolmuştu."
Semih Yuvakuran: "Galatasaray takımı oradaki atmosferi kaldıramıyor. Oynadığım dönemlere bakıyorum. Fenerbahçe sahaya çıktığında G.Saraylıların suratları bembeyaz oluyordu"
Galatasaraylı eski yönetici Fatih Gökşen: Biz 2007’de Alex ile Galatasaray’a gelmesi konusunda anlaştık..."
Metin Oktay: "Yıllardır Galatasaray'da oynuyorum ama Fenerbahçe sempatizanıyım. Özel bir maçta F.Bahçe forması ile sahaya çıkmak ve oynamak istiyorum." (Kaynak: Rıdvan Özdin)
Mehmet Topuz: "Ne mi yapıyoruz? Goyduk eğleniyoruz"
Hasan Şaş: Galatasaray'da çalışırken, Stoch en çok çekindiğimiz oyunculardan biriydi. Çünkü çok hareketli. Marc Overmars kadar olmasa da o yetenek var"
Abdurrahim Albayrak: "Keşke Play-off olmasaydı. Play-off olmasaydı biz şimdi şampiyonluk kutlamalarına katılıyorduk. Tekrar şimdi en yakın rakibimizden 9 puan ve 22'şer puan önde olduğumuz rakiplerimizle maç yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl olmaz. Onun için dua ediyorum"
Arena'da Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim: 3 puanı aldılar. Kendi oyuncularımı da kutluyorum, hiçbir zaman beraberlik düşünmeyip, oyunun her türlü altından kalkmaya çalıştılar, olağanüstü de oynadılar. Tek eksikleri çok yakın mesafeden topu içeri atamamaktı. Kaybettik diye böyle oynayan bir takıma kalkıp bir şey diyecek halim yok açıkçası. Son yıllardaki en tek taraflı derbi oldu herhalde, ikinci yarı için söylüyorum özellikle. O yüzden onlara da kızamıyorum, kime kızacağım kendime kızayım bari"
Ergün Penbe: 17 yıldır galibiyet olmaması hem Galatasaray camiası hem de Türk futbolu için ayıp. Galatasaray bu kez Kadıköy'e lider olarak gidecek. Fenerbahçe'nin gol atamadığı her dakika Galatasaray'ın lehine. Tahminim beraberlik... Fenerbahçe'ye gol atmayanı gerçek Galatasaraylı saymıyorlar. Ben TSYD Kupası'nda gerçek Galatasaraylı olmuştum. O duygu bambaşka."